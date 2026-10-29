Emil Cioran intitolò uno dei suoi libri più corrosivi Il funesto demiurgo (Le mauvais démiurge, 1969): un creatore maldestro e malevolo, artefice di un mondo storto fin dalla culla. Ecco, Roth è quel dio minore. Modella un universo color pastello, glassato come una torta di compleanno, e poi lo prende a picconate. La ricetta la confessa lui stesso nelle note di produzione: trovare qualcosa di dolce e innocente e rovinarlo. Ha già rovinato gli ostelli (Hostel), le casette nel bosco e la rasatura delle gambe (Cabin Fever), financo il tacchino del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving). Mancava il gelato, ovvero la madeleine proustiana di chiunque sia stato bambino: quel sapore che riporta a galla le estati, i ghiaccioli all'amarena, Gelato al cioccolato di Pupo che gracchiava dalle radioline in spiaggia. Roth quella madeleine la intinge nel cianuro.

Il copione, scritto con l'amico d'infanzia Noah Belson subito dopo Cabin Fever, è rimasto oltre vent'anni nel congelatore: nessuno studio voleva finanziare un film in cui i pargoli decapitano mamma col seghetto e saltano la corda con le interiora. Tant'è che Roth si è fatto una mini major tutta sua, The Horror Section, e ha girato in diciannove giorni a Toronto, nell'agosto del 2025, con il rapper Nas tra i produttori esecutivi e Snoop Dogg nella colonna sonora. Chi fa da sé fa per tre, recita il proverbio. Roth, nel dubbio, ammazza per trecento.

Eli Roth - ©Getty