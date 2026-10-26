Un furgoncino bianco e azzurro, gusti assurdi e una mascotte che sorride troppo. Sky TG24 presenta in esclusiva il backstage di Ice Cream Man dedicato al mezzo che porta l’orrore a Bayleen Bay. Eli Roth e lo scenografo Peter Mihaichuk ne raccontano i segreti, tra suggestioni anni Ottanta e dettagli inquietanti. Nel film, i gelati di un misterioso venditore trasformano i bambini in assassini. L’horror con Ari Millen arriva nelle sale italiane il 29 ottobre, distribuito da Midnight Factory, alla vigilia di Halloween Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Male, questa volta, arriva con un furgoncino dei gelati. Bianco e azzurro, con una mascotte sorridente sul tetto e un menu che dovrebbe suggerire di cambiare merenda. È il protagonista su quattro ruote del video di backstage di Ice Cream Man che Sky TG24 presenta in esclusiva. Il nuovo horror di Eli Roth, con Ari Millen nei panni di un gelataio dalle pessime intenzioni, arriverà nei cinema italiani dal 29 ottobre, distribuito da Midnight Factory Nella clip il regista, lo scenografo Peter Mihaichuk e alcuni giovani interpreti raccontano come nasce un oggetto capace di promettere felicità e, nello stesso momento, mettere a disagio. La paura comincia dalla carrozzeria.

Il furgoncino dei gelati, tra nostalgia e guasti sul set Per l’aspetto del mezzo, Mihaichuk spiega di aver cercato un richiamo agli anni Ottanta, lasciando affiorare suggestioni ancora più antiche. Il risultato attraversa le strade della provincia americana con i colori e le decorazioni di una merenda estiva. Intorno, nelle immagini di lavorazione, ci sono bambini in attesa, tecnici e macchine da presa: la costruzione dell’incubo passa anche da qui. Ma prima di terrorizzare una cittadina, il furgoncino doveva riuscire a partire. Roth racconta con ironia il lavoro necessario per farlo funzionare e gli inconvenienti che si presentavano proprio al momento di usarlo. Il consiglio pratico è poco demoniaco e molto automobilistico: «Conviene avere sempre un cavo di avviamento sotto mano».

Bava di locusta e spire di serpente: il menu dell’orrore A incrinare l’apparenza rassicurante sono soprattutto le immagini dei gelati. Charlie Storey, che interpreta Piper, osserva che il mezzo sembra normale finché lo si guarda da lontano. Avvicinandosi, ecco spuntare insetti e altre presenze poco invitanti: scorpioni, ragni, rane. I giovanissimi Luke Dietz e Ivano DiCaro ricordano anche i nomi dei gusti: «Bava di Locusta», «Spire di Serpente». Un piccolo catalogo del disgusto confezionato con l’allegria della pubblicità per bambini. È in questi dettagli che il furgoncino comincia a raccontare la propria natura, ancora prima delle esplosioni di violenza. Approfondimento Ice Cream Man di Eli Roth, il trailer italiano e la data di uscita

Merle, la mascotte dal sorriso troppo perfetto Sul tetto c’è Merle, un cono di gelato a spirale con papillon, guanti bianchi e un sorriso che sembra essersi fermato al momento sbagliato. Il suo aspetto richiama i cartoni animati degli anni Trenta. Roth racconta di aver lavorato a lungo al personaggio insieme a Mihaichuk, che gli ha dato il nome. Il regista voleva un braccio a molla capace di salutare in maniera inquietante e una testa che potesse ruotare. «Un look dolce e innocente, ma con qualcosa di disturbante», spiega. A renderlo ancora meno rassicurante è l’impressione che segua chi gli passa davanti con lo sguardo. Una mascotte nata per attirare i clienti diventa così un piccolo sorvegliante dell’incubo.

«Attenti ai bambini»: la scritta diventa una minaccia C’è poi un avvertimento sulla carrozzeria: “Watch Out for Children”, «Attenti ai bambini». Charlie Zeltzer, interprete di Jared, ne sottolinea il significato sinistro nel mondo del film. Quella raccomandazione alla prudenza stradale finisce per suonare come un’istruzione di sopravvivenza. La storia è ambientata a Bayleen Bay, dove la vita della comunità viene sconvolta dall’arrivo del gelataio interpretato da Ari Millen, conosciuto anche per la serie Orphan Black. I suoi coni trasformano i piccoli abitanti in assassini, trascinando la cittadina nel caos. Il furgoncino porta dunque con sé una promessa rovesciata: alla dolcezza della merenda segue la ferocia.