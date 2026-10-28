Ullom ha coniato un’etichetta per il suo cinema: hangout horror, l’orrore che nasce dallo stare insieme, dal cazzeggio tra amici che a poco a poco si incrina. Un Amici miei in cui la supercazzola non fa più ridere nessuno.

E la genesi del film sembra a sua volta l’incipit di una barzelletta surreale: ci sono uno youtuber, un prestigiatore e uno sconosciuto. Il budget iniziale, 30mila dollari, arriva in parti uguali proprio da loro: il prestigiatore era rimasto coinvolto nella febbre speculativa delle azioni GameStop, lo sconosciuto Ullom l’aveva incontrato nella lobby di una partita di poker online. A onor del vero, nemmeno Ed Wood avrebbe osato tanto. Gli attori vengono scovati su Instagram, le riprese durano venti giorni, e il regista, cresciuto a Tampa, Florida, scrive, dirige e monta da sé. Un uomo orchestra con la Jeep al posto della grancassa.

Presentato al SXSW nel marzo 2025, il film raccoglie applausi ma nessun distributore. Approda per un mese sul Letterboxd Video Store, poi Neon (la società di distribuzione di Parasite, Anora e Longlegs) se lo aggiudica e lo porta nelle sale americane nell’agosto 2026. Il resto lo fanno il passaparola, il premio come miglior opera prima al Fantasia Festival e un consenso critico che sfiora l’unanimità. Ullom, nel frattempo, ha già completato il successivo 4×4: The Event, con Jaden Smith e Jacob Tremblay. Segno che, almeno per lui, la strada una fine ce l’ha. E pure un bel parcheggio.

Quanto alla messa in scena, la cinepresa resta per lo più incollata all’abitacolo: primi piani stretti, dialoghi che si accavallano, battute che si sovrappongono come nelle vere conversazioni tra amici, dove nessuno ascolta e tutti hanno ragione. Quando i ragazzi scendono dall’auto, l’immagine si sfoca, il bosco diventa una nebbia lattiginosa e il silenzio pesa più di un urlo. Parimenti alla nuvoletta di Fantozzi, l’angoscia non ha bisogno di effetti speciali: ti segue e basta.

Non ci sono jumpscare, né mostri di gomma, né spiegoni scientifici. C’è l’angoscia dell’attesa, di una soluzione che non arriva, di una via d’uscita mai contemplata. La colonna sonora alterna il dark ambient di Alphaxone al pop sornione di Ginger Root, come se l’abisso e la playlist di un viaggio estivo condividessero lo stesso sedile posteriore. E nessuno dei due ha intenzione di cedere il finestrino.