Contra el huracan, trama e cast del film al primo posto su Netflix

È in streaming dal 23 ottobre e in pochi giorni ha conquistato la vetta della classifica: Contra el huracán è il film più visto del momento su Netflix (ed è visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick). Il lungometraggio si era già imposto al primo posto tra i film più guardati della piattaforma a livello mondiale nelle prime 48 ore dall’uscita (prima del debutto in streaming, la pellicola era arrivata nelle sale messicane a partire dal 15 ottobre). Parte del filone del cinema di sopravvivenza, con un’impronta drammatica che va oltre lo spettacolo della catastrofe, è diretto da Jorge Michel Grau, già autore di titoli come Rabia, Perdida e 7:19.