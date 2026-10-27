Introduzione
Martedì 27 ottobre Canale 5 chiude il ciclo autunnale dedicato ai trent’anni del celebre show comico. Michelle Hunziker e Ale e Franz guidano il gran finale, con Enrico Brignano e Antonio Albanese ospiti d’eccezione e il verdetto conclusivo del Best Minute
Quello che devi sapere
Il gran finale di Zelig 30
Si conclude stasera la festa autunnale per i trent’anni di Zelig, uno dei programmi che più hanno segnato la storia della comicità televisiva italiana. Dopo tre serate ricche di risate, la quarta e ultima puntata riporta sul palco tanti volti storici della trasmissione insieme a ospiti di richiamo, in un appuntamento pensato per unire il passato e il presente del programma. Il percorso celebrativo era cominciato a inizio 2026, quando a guidare lo show erano stati Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia simbolo di molte edizioni. Per questa seconda parte, invece, la conduzione è passata a Michelle Hunziker, già padrona di casa dello show negli anni Duemila, e ad Ale e Franz, duo cresciuto proprio sul palco di Zelig.
Gli ospiti
A rendere speciale la serata conclusiva sarà la presenza di Enrico Brignano, ospite principale della puntata. Attore, comico e showman romano, Brignano è uno dei mattatori più amati del teatro italiano, capace di riempire i palazzetti con i suoi spettacoli. Accanto a lui ci sarà Antonio Albanese, nome legatissimo alla storia del programma e del locale milanese da cui tutto è nato, interprete di personaggi entrati nell’immaginario collettivo come Cetto La Qualunque. Non mancherà poi un tocco di spettacolo in più da parte della conduttrice. Michelle Hunziker ha infatti presentato l’ultima serata con un look in stile burlesque, da vera diva del cabaret, lasciando intendere ai fan una sorpresa in tema durante la diretta.
I comici in scaletta
Sul palco si alterneranno molti dei protagonisti che hanno fatto la fortuna di Zelig nel corso degli anni. Tra i nomi annunciati ci sono:
- Gioele Dix
- Enrico Bertolino
- Maurizio Lastrico
- Paolo Cevoli
- Antonio Ornano
- Sergio Sgrilli
- Max Cavallari
- Maurizio Battista
- Alessandro Politi
- Federica Ferrero
- Gigi Rock
- Virginio
- Senso d’Oppio
- Claudio Batta
- Davide Calgaro
- Nando Prati
Si tratta di un mix di generazioni diverse: accanto ai veterani, che hanno contribuito a costruire l’identità del programma, ci saranno comici più giovani, emersi negli ultimi anni anche grazie ai laboratori legati al marchio Zelig. Un modo per raccontare come lo show abbia continuato a fare da trampolino di lancio per nuovi talenti.
Il verdetto del Best Minute
L’ultima puntata scioglierà anche il nodo del Best Minute, la rubrica fissa descritta come un vero e proprio programma nel programma. L’idea è quella di ripercorrere l’enorme patrimonio comico dello show, attingendo a un archivio che conta circa 25mila minuti di sketch e monologhi andati in onda nel corso dei decenni. A scegliere i momenti migliori è stata una giuria d’eccezione composta da Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. In ciascuna delle serate precedenti i tre hanno proposto i loro minuti preferiti, decretando di volta in volta il più divertente. Stasera i tre finalisti si contenderanno il titolo di minuto più esilarante nella storia di Zelig, in una sfida che promette di far riemergere ricordi e tormentoni amatissimi dal pubblico.