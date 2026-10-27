Si conclude stasera la festa autunnale per i trent’anni di Zelig, uno dei programmi che più hanno segnato la storia della comicità televisiva italiana. Dopo tre serate ricche di risate, la quarta e ultima puntata riporta sul palco tanti volti storici della trasmissione insieme a ospiti di richiamo, in un appuntamento pensato per unire il passato e il presente del programma. Il percorso celebrativo era cominciato a inizio 2026, quando a guidare lo show erano stati Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia simbolo di molte edizioni. Per questa seconda parte, invece, la conduzione è passata a Michelle Hunziker, già padrona di casa dello show negli anni Duemila, e ad Ale e Franz, duo cresciuto proprio sul palco di Zelig.