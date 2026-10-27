Io sono nessuno, trama e cast del film stasera in tv

Dietro la macchina da presa c’è Ilya Naishuller, regista e musicista russo che si era già fatto notare con Hardcore!, film d’azione girato interamente in soggettiva come fosse un videogioco. La sceneggiatura è firmata da Derek Kolstad, ideatore della saga di John Wick, e lo spunto di partenza è nato da un’idea dello stesso Odenkirk. Non a caso la critica ha spesso accostato le due storie: entrambe raccontano un uomo che ha voltato le spalle alla violenza e che vi ritorna dopo un torto subito. A distinguere Io sono nessuno è però un tono più ironico e un protagonista più vulnerabile, lontano dall’eleganza patinata di Keanu Reeves.