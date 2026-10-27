Io sono nessuno, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Martedì 27 ottobre va in onda su Italia 1 l’action thriller del 2021 diretto da Ilya Naishuller. Bob Odenkirk, celebre per il ruolo di Saul Goodman, interpreta un padre di famiglia apparentemente anonimo che nasconde un passato pericoloso e finisce nel mirino della mafia russa
Quello che devi sapere
La trama
Al centro della storia di Io sono nessuno - su Italia 1 martedì 27 ottobre - c’è Hutch Mansell, un uomo che sembra la definizione stessa dell’anonimato. Lavora in un ufficio dell’azienda del suocero, ripete ogni giorno la stessa routine e a casa viene trascurato dalla moglie e poco considerato dal figlio adolescente. Nessuno sembra notarlo davvero. Una notte due ladri si introducono nella villetta di famiglia. Hutch avrebbe la possibilità di fermarli, ma sceglie di non reagire, attirandosi lo sguardo deluso dei suoi cari e i commenti dei vicini. Quell’episodio, però, risveglia qualcosa che l’uomo aveva tenuto sopito per anni. In passato, infatti, Hutch ha lavorato per conto di agenzie governative come una sorta di “revisore”, incaricato di eliminare le persone più pericolose. Quando, durante una serata in autobus, si trova di fronte a un gruppo di teppisti, decide di non tirarsi più indietro e li affronta in uno scontro brutale. Tra i malviventi c’è il fratello di Yulian Kuznetsov, potente boss della mafia russa che custodisce il tesoro dell’organizzazione. Da quel momento la vendetta del criminale si abbatte sulla famiglia Mansell, costringendo Hutch a tirare fuori tutte le abilità del suo vecchio mestiere.
Il cast
Il protagonista è Bob Odenkirk, volto amatissimo della serialità grazie all’avvocato Saul Goodman di Breaking Bad e dello spin-off Better Call Saul. Per l’attore, noto fino ad allora soprattutto per ruoli comici e drammatici, questo film ha segnato il debutto da eroe d’azione. Per prepararsi alle scene di lotta si è sottoposto a circa due anni di allenamento fisico intenso. Accanto a lui c’è Connie Nielsen, vista nel Gladiatore e nei film del DC Extended Universe, che interpreta la moglie Becca. Il russo Aleksey Serebryakov, apprezzato in patria per Leviathan, veste i panni del boss Yulian Kuznetsov. Nel cast figurano anche Christopher Lloyd, l’indimenticabile Doc di Ritorno al futuro, nel ruolo di David, padre di Hutch, e il rapper e musicista RZA, fondatore del Wu-Tang Clan, che interpreta Harry, fratello del protagonista. Completano il gruppo Gage Munroe, nei panni del figlio Blake, la piccola Paisley Cadorath, alla sua prima esperienza davanti alla macchina da presa, e Michael Ironside.
Il regista e la squadra di John Wick
Dietro la macchina da presa c’è Ilya Naishuller, regista e musicista russo che si era già fatto notare con Hardcore!, film d’azione girato interamente in soggettiva come fosse un videogioco. La sceneggiatura è firmata da Derek Kolstad, ideatore della saga di John Wick, e lo spunto di partenza è nato da un’idea dello stesso Odenkirk. Non a caso la critica ha spesso accostato le due storie: entrambe raccontano un uomo che ha voltato le spalle alla violenza e che vi ritorna dopo un torto subito. A distinguere Io sono nessuno è però un tono più ironico e un protagonista più vulnerabile, lontano dall’eleganza patinata di Keanu Reeves.
Il successo e il sequel
Realizzato con un budget di circa 16 milioni di dollari, il film ne ha incassati quasi 60 nel mondo, un risultato notevole considerando le restrizioni dovute alla pandemia. Il pubblico ha premiato soprattutto la prova di Odenkirk e le sequenze di combattimento, crude e coreografate con cura. Il buon riscontro ha convinto la produzione a realizzare un seguito, Io sono nessuno 2, uscito nell’estate del 2025. Alla regia è subentrato l’indonesiano Timo Tjahjanto, specialista di film horror e action, mentre Odenkirk e Connie Nielsen sono tornati nei rispettivi ruoli per una nuova avventura della famiglia Mansell, stavolta incentrata su una vacanza che si trasforma presto in un incubo.