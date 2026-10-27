Memoriae, trama e cast della serie tv mistery ambientata a Udine

La serie Memoriae è diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, che firma anche la sceneggiatura insieme a Gaetano Colella e Andrea Simonetti. Il racconto si sviluppa attraverso un intreccio di mistero e tensione psicologica, utilizzando l'isolamento geografico di Vallata e la perdita dei ricordi come elementi centrali della narrazione.

La vicenda si concentra sulle conseguenze individuali e collettive dell'amnesia, mentre i protagonisti cercano di comprendere che cosa sia successo e perché il fenomeno coinvolga l'intera comunità.