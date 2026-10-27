Memoriae, trama e cast della serie tv mistery ambientata a Udine

Introduzione
Una comunità isolata, una misteriosa amnesia collettiva e un passato che torna a riaffiorare in modo inatteso. Memoriae è la serie televisiva italiana che intreccia thriller, dramma e mistero, ambientata nel piccolo paese montano di Vallata, dove una frana innesca una serie di eventi inspiegabili.
Quando gli abitanti cominciano a perdere i ricordi degli ultimi anni, il reporter Matteo e l'oncologa Alma decidono di indagare per scoprire cosa si nasconde dietro il fenomeno.
Diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, la serie è stata presentata in anteprima il 15 ottobre 2026 alla Festa del Cinema di Roma ed è distribuita su RaiPlay in due parti, il 23 e il 30 ottobre 2026.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Memoriae, dalla trama al cast. Nel frattempo, potetet guardare il trailer ufficiale della serie nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La serie tv Memoriae racconta quel che accade dopo una frana che isola il paese di Vallata dal resto del mondo. Gli abitanti cominciano a soffrire di una strana forma di amnesia: i ricordi degli ultimi anni scompaiono, riportandoli mentalmente a un passato ormai lontano. La comunità rimane separata dall'esterno e nessuno, fuori dal paese, sembra sapere cosa stia accadendo.
A cercare una spiegazione sono Matteo Basile, un reporter, e Alma Torrisi, un'oncologa. I due cercano di ricostruire l'origine del fenomeno, ma si rendono presto conto che la perdita della memoria potrebbe essere soltanto il primo indizio di un mistero più grande. In un luogo dove il passato torna a condizionare il presente e la verità sembra difficile da raggiungere, l'indagine mette in discussione le certezze degli abitanti.
La regia e la sceneggiatura
La serie Memoriae è diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, che firma anche la sceneggiatura insieme a Gaetano Colella e Andrea Simonetti. Il racconto si sviluppa attraverso un intreccio di mistero e tensione psicologica, utilizzando l'isolamento geografico di Vallata e la perdita dei ricordi come elementi centrali della narrazione.
La vicenda si concentra sulle conseguenze individuali e collettive dell'amnesia, mentre i protagonisti cercano di comprendere che cosa sia successo e perché il fenomeno coinvolga l'intera comunità.
Il cast
Nella serie tv Memoriae Dario Aita interpreta Matteo Basile, il reporter che indaga sugli eventi di Vallata, mentre Gaia Messerklinger veste i panni di Alma Torrisi, l'oncologa coinvolta nella ricerca della verità.
Nel cast figurano anche Anna Godina nel ruolo di Chiara Basile, Paola Sambo in quello di Margherita Basile e Roberto Citran nei panni di Renato. Completano il gruppo degli interpreti Lara Komar, Giulia Fazzini, Giulio Cristini, Leon Muraca, Alessandro Bedetti, Federico Scribani, Claudia Coli, Davide Paganini, Francesca Beggio, Elisa Stante, Leonardo Cesaroni, Maika Costantini, Riccardo Alemanni, Ivan Zerbinati, Elisabetta De Palo e Selene Gandini.
Le riprese in Friuli-Venezia Giulia
Memoriæ è stata realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Le riprese si sono svolte tra gennaio e marzo 2026, principalmente a Venzone, in provincia di Udine, località che nella finzione rappresenta il paese di Vallata.
La fotografia è firmata da Rosario Cammarota, il montaggio da Tommaso Marchesi e Gianluca Scarpa, mentre le musiche sono composte da Bruno Falanga. La scenografia è curata da Marcello Di Carlo e i costumi da Chiara Mazzetti di Pietralata.
La produzione è affidata a Rai Fiction e FilmClub, in associazione con Minerva Pictures.
Quanti episodi ha Memoriae e dove guardarla
La serie tv Memoriae è composta da 12 episodi, della durata di circa 30 minuti ciascuno, per una sola stagione. La distribuzione su RaiPlay è articolata in due parti: la prima è arrivata venerdì 23 ottobre 2026, mentre la seconda è disponibile dal 30 ottobre.
Con la sua combinazione di mistero, dramma e tensione psicologica, Memoriae costruisce una storia corale in cui la perdita della memoria diventa il punto di partenza per indagare i segreti di una comunità isolata.