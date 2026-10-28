Drive - Cuori in pista, trama e cast del film su Prime Video

Introduzione
Il film romantico Drive – Cuori in pista è uscito il 28 ottobre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).
Quello che devi sapere
IL ROMANZO DI TAMARA LUSH
Il film Drive – Cuori in pista è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice statunitense Tamara Lush, nato su Wattpad ed edito da Newton Compton. "Savannah “Savvy” Jenkins ha passato tutta la vita a lottare per farsi rispettare in un ambiente dominato dagli uomini", recita la sinossi ufficiale del libro. "Tra commenti sgradevoli e sguardi di sufficienza, lavorare nei box non è mai stato semplice. Ma entrare nella squadra di Dante Annunziata, campione del mondo di Formula World, potrebbe essere l’occasione che aspettava per dimostrare finalmente il suo valore. Peccato che Dante non la pensi allo stesso modo. Concentrato solo sulla vittoria e deciso a difendere il suo titolo, Dante vede in Savvy una distrazione pericolosa, qualcuno che non dovrebbe nemmeno far parte del team. Determinato a liberarsene, fa di tutto per tenerla a distanza. Poi uno scatto rubato cambia tutto. Quando un paparazzo li sorprende in una situazione equivoca, Savvy e Dante si ritrovano costretti a fingere una relazione davanti al mondo intero. Tra interviste, apparizioni pubbliche e una chimica impossibile da ignorare, la linea che separa la finzione dalla realtà inizia a sfumare. E mentre i motori ruggiscono e la stagione corre verso il traguardo, entrambi scopriranno che il rischio più grande non è perdere una gara...ma il proprio cuore".
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LA TRAMA
La giovane e grintosa meccanica di auto da corsa Sarah Jenkins (Lisa Marie-Koroll) ha un sogno nel cassetto, che mantiene rigorosamente segreto: diventare lei stessa una pilota professionista. Un giorno, la sua strada si incrocia con quella del campione Dante Annunziata (Amin Baahmed), che è costantemente oggetto di gossip e di scandali sui tabloid. Per salvaguardare la reputazione di lui, il suo entourage escogita di inscenare un fidanzamento ufficiale con una ragazza seria e affidabile, proprio come Sarah. Lei accetta il patto, che considera un'ottima occasione per avvicinarsi ai vertici del team e dimostrare così quanto vale al volante. Quella che doveva essere una semplice messinscena, però, si trasforma presto in un'attrazione fatale. I sentimenti veri, infatti, diventano sempre più difficili da nascondere, e l'inganno rischia di compromettere non solo le loro carriere, ma anche il loro amore.
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IL CAST
Il cast del film Drive - Cuori in pista include Lisa-Marie Koroll nel ruolo di Sarah Jenkins, Amin Baahmed nel ruolo di Dante Annunziata, Gustav Schmidt nel ruolo di Ruben, Misel Maticevic nel ruolo di Bronson, Lucie Heinze nel ruolo di Tanya, Frederic Linkemann nel ruolo di Jack, Inka Friedrich nel ruolo di Irene Jenkins, Jeanette Hein nel ruolo di Sofia Annunziata e Philippe Brenninkmeyer nel ruolo di Richter.
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