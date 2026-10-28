Drive - Cuori in pista, trama e cast del film su Prime Video

Il film Drive – Cuori in pista è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice statunitense Tamara Lush, nato su Wattpad ed edito da Newton Compton. "Savannah “Savvy” Jenkins ha passato tutta la vita a lottare per farsi rispettare in un ambiente dominato dagli uomini", recita la sinossi ufficiale del libro. "Tra commenti sgradevoli e sguardi di sufficienza, lavorare nei box non è mai stato semplice. Ma entrare nella squadra di Dante Annunziata, campione del mondo di Formula World, potrebbe essere l’occasione che aspettava per dimostrare finalmente il suo valore. Peccato che Dante non la pensi allo stesso modo. Concentrato solo sulla vittoria e deciso a difendere il suo titolo, Dante vede in Savvy una distrazione pericolosa, qualcuno che non dovrebbe nemmeno far parte del team. Determinato a liberarsene, fa di tutto per tenerla a distanza. Poi uno scatto rubato cambia tutto. Quando un paparazzo li sorprende in una situazione equivoca, Savvy e Dante si ritrovano costretti a fingere una relazione davanti al mondo intero. Tra interviste, apparizioni pubbliche e una chimica impossibile da ignorare, la linea che separa la finzione dalla realtà inizia a sfumare. E mentre i motori ruggiscono e la stagione corre verso il traguardo, entrambi scopriranno che il rischio più grande non è perdere una gara...ma il proprio cuore".

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