Quattro amici, una Jeep e una strada che sembra non avere fine. Sky TG24 presenta una clip esclusiva di It Ends, l’esordio nel lungometraggio di Alexander Ullom, nelle sale italiane il 28 ottobre. Nell’abitacolo la frustrazione cresce e Tyler, al volante, sembra pronto a compiere una scelta estrema. Presentato al SXSW 2025, il film intreccia horror e inquietudini della giovinezza: il passaggio all’età adulta diventa un viaggio senza uscita, mentre fuori dall’auto si nasconde qualcosa che rende impossibile fermarsi. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

In It Ends l’incubo ha il rumore di un motore che continua a girare. La strada si allunga, la destinazione scompare e quattro amici scoprono quanto possa diventare soffocante l’abitacolo di un’auto. Sky TG24 presenta una clip esclusiva del primo lungometraggio di Alexander Ullom, un horror che arriverà nei cinema italiani il 28 ottobre con I Wonder Pictures

La clip esclusiva di It Ends e la scelta di Tyler Nella sequenza, la frustrazione dei ragazzi è ormai al limite. Tyler, interpretato da Mitchell Cole, è al volante e sembra intenzionato a compiere una scelta estrema. È qui che la premessa del film mostra il suo lato più angosciante: dover continuare a muoversi anche quando si è persa ogni fiducia nella possibilità di arrivare. La Jeep offre un riparo da ciò che aspetta fuori, ma può contenere solo fino a un certo punto la disperazione di chi è dentro.

La trama di It Ends e la strada senza fine All’inizio c’è una serata qualunque. James (Phinehas Yoon), Day (Akira Jackson), Fisher (Noah Toth) e Tyler (Mitchell Cole) vogliono stare ancora un po’ insieme, prima che le loro vite prendano direzioni diverse. Escono in cerca di qualcosa da mangiare e imboccano una strada isolata che attraversa un bosco. Presto, però, il percorso smette di obbedire alle regole del mondo che conoscono. Non si trova un’uscita, allontanarsi dalla carreggiata sembra impossibile e fermare la macchina significa esporsi a presenze minacciose. La serata assume così la forma di una condanna: avanzare senza sapere verso dove, né per quanto tempo.

L’amicizia dentro un incubo esistenziale In un’intervista a Filmmaker Magazine, Ullom ha definito il proprio approccio «hangout horror». Il cinema delle chiacchiere e del tempo trascorso tra amici si ritrova intrappolato dentro una situazione da incubo. Alle minacce oltre i finestrini si affiancano le tensioni quotidiane e la fatica di continuare a stare insieme quando ogni certezza viene meno La strada infinita si presta così a essere letta come l’immagine di un futuro che sfugge proprio mentre ci si prepara ad affrontarlo. I protagonisti si trovano in quell’età in cui bisogna scegliere una direzione; It Ends prende alla lettera quell’ansia e li mette in viaggio senza consegnare loro una meta. La compagnia degli altri resta allora uno dei pochi punti fermi, e anche quello comincia a vacillare.

Alexander Ullom dal web al debutto al SXSW Scritto e diretto da Alexander Ullom, It Ends è stato presentato in anteprima mondiale al SXSW 2025. Già nel 2024, Filmmaker Magazine aveva inserito il regista tra i «25 New Faces of Independent Film», la selezione dedicata ai nuovi talenti del cinema indipendente. Il suo percorso intreccia la formazione alla Florida State University con l’esperienza degli sketch pubblicati su YouTube, da cui sono arrivati anche i primi contatti con potenziali finanziatori. Come raccontato dal regista a Filmmaker Magazine, per girare nella struttura universitaria dedicata alla produzione virtuale la Jeep è stata tagliata in più parti e rimontata sul set, perché non passava dalla porta.