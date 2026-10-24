Festa del Cinema di Roma 2026: tutti i vincitori e i premi

Premiati: Abia Castillo, Diego Rabasa e Diego Luna. Paesi, anno e durata: Messico, Spagna, 2026, 98 minuti. Cast: Anna Diaz, Adriana Paz, Luisa Huertas, Guillermo Ríos, Benny Emmanuel. Tratto dal romanzo omonimo di Brenda Navarro.

Dal Messico a Madrid, da Madrid a Barcellona, e poi di nuovo in Messico. Lucila è una giovane messicana che raggiunge in Spagna la madre, emigrata quando lei e il fratello erano piccoli. Il viaggio apre una ricerca di autonomia e di appartenenza, fra lavori precari e la necessità di costruirsi un posto nel mondo.

Badante, cameriera, rider, baby sitter: Lucila fa di tutto pur di non dare ragione al fratello Diego, secondo il quale «qui o là è tutto uguale. È sempre sopravvivere». Quarto film diretto da Diego Luna, il film nasce dall’adattamento firmato con Abia Castillo e Diego Rabasa.