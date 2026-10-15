Introduzione
La libertà ritrovata, il ritorno dei figli e una nuova vita da nonna: arriva al cinema a partire da oggi - giovedì 15 ottobre 2026 - la commedia francese con Sophie Marceau Il tempo di Anne, il sequel di LOL - Il tempo dell'amore diretto da Lisa Azuelos.
Dopo aver conquistato una nuova indipendenza con la partenza dei figli, Anne si prepara a godersi una fase diversa della propria vita. I suoi progetti, però, cambiano quando la figlia torna a casa dopo una doppia delusione professionale e sentimentale e il figlio le annuncia che presto diventerà nonna. È da questo nuovo equilibrio familiare, tra aspettative disattese, rapporti da ricostruire e possibilità ancora tutte da scoprire, che prende forma Il tempo di Anne, la commedia francese diretta da Lisa Azuelos con Sophie Marceau. Il film, titolo originale LOL 2.0, arriva nelle sale italiane giovedì 15 ottobre 2026, distribuito da Europictures.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Il tempo di Anne, dalla trama al cast fino ad arrivare al trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).
Quello che devi sapere
La trama
Nel film Il tempo di Anne, la protagonista messa a tolo - Anne, appunto - pensava di aver raggiunto una nuova fase della propria esistenza: con i figli ormai fuori casa, può finalmente dedicare più tempo a se stessa e riscoprire la libertà. La tranquillità dura però poco. Louise, sua figlia, torna a vivere con lei dopo aver attraversato un momento difficile sul piano lavorativo e sentimentale. A complicare ulteriormente la situazione arriva la notizia del figlio Théo, che le annuncia che diventerà padre.
La convivenza riporta in primo piano differenze di vedute, incomprensioni e tensioni tra generazioni. Mentre i figli cercano di rimettere in ordine le proprie vite, Anne deve imparare a ridefinire il suo ruolo all'interno della famiglia, senza rinunciare ai propri desideri e alla possibilità di vivere nuove esperienze sentimentali. Il film racconta così una fase di cambiamento in cui crescere non è più soltanto una questione di età e in cui i legami familiari devono trovare un equilibrio diverso.
La regia di Lisa Azuelos
Alla regia del film Il tempo di Anne c'è Lisa Azuelos, che torna a raccontare il personaggio di Anne dopo LOL - Il tempo dell'amore, uscito nel 2008. Il nuovo capitolo sposta lo sguardo dall'adolescenza dei figli alla fase in cui i giovani adulti, dopo aver lasciato la casa dei genitori, possono trovarsi a doverci tornare.
La commedia affronta con ironia i rapporti familiari contemporanei, le differenze generazionali e la ricerca di autonomia, mostrando come anche i genitori siano chiamati a cambiare insieme ai propri figli.
Il cast
In Il tempo di Anne Sophie Marceau interpreta Anne, protagonista della storia. Al suo fianco c'è Thaïs Alessandrin nel ruolo di Louise, la figlia che torna a vivere con lei. Nel cast figurano anche Vincent Elbaz, Sandrine Bonnaire e Françoise Fabian.
Il film riporta così al centro una famiglia alle prese con nuove responsabilità e trasformazioni, attraverso personaggi che devono confrontarsi con aspettative, desideri e fasi della vita in continuo mutamento.
Il legame con LOL - Il tempo dell'amore
Il tempo di Anne prosegue la storia iniziata con LOL - Il tempo dell'amore, commedia del 2008 diretta dalla stessa Azuelos. Nel primo film Anne era una madre single alle prese con l'adolescenza della figlia Lola, tra primi amori, incomprensioni e difficoltà di comunicazione.
Nel sequel, a distanza di quasi vent'anni, il rapporto tra genitori e figli viene osservato da una prospettiva diversa: i ragazzi sono diventati adulti, ma l'indipendenza non significa necessariamente aver trovato tutte le risposte. Il ritorno di Louise e l'annuncio della futura nascita di un nipote costringono Anne a rivedere ancora una volta il proprio posto nella famiglia.
Quando esce Il tempo di Anne
Il tempo di Anne arriva nei cinema italiani giovedì 15 ottobre 2026, distribuito da Europictures.
Il film è una commedia francese del 2026 diretta da Lisa Azuelos, con Sophie Marceau protagonista. La durata è di circa 100-105 minuti.