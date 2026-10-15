Introduzione

La libertà ritrovata, il ritorno dei figli e una nuova vita da nonna: arriva al cinema a partire da oggi - giovedì 15 ottobre 2026 - la commedia francese con Sophie Marceau Il tempo di Anne, il sequel di LOL - Il tempo dell'amore diretto da Lisa Azuelos.



Dopo aver conquistato una nuova indipendenza con la partenza dei figli, Anne si prepara a godersi una fase diversa della propria vita. I suoi progetti, però, cambiano quando la figlia torna a casa dopo una doppia delusione professionale e sentimentale e il figlio le annuncia che presto diventerà nonna. È da questo nuovo equilibrio familiare, tra aspettative disattese, rapporti da ricostruire e possibilità ancora tutte da scoprire, che prende forma Il tempo di Anne, la commedia francese diretta da Lisa Azuelos con Sophie Marceau. Il film, titolo originale LOL 2.0, arriva nelle sale italiane giovedì 15 ottobre 2026, distribuito da Europictures.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Il tempo di Anne, dalla trama al cast fino ad arrivare al trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).