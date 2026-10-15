Il film Carlo Acutis - Il giovane santo coinvolge i genitori di Carlo, Antonia Salzano Acutis e Andrea Acutis, la nonna Luana Pennino, il domestico Rajesh Mohur e gli amici d'infanzia Mattia e Jacopo Pastorelli. Tra le voci raccolte figurano anche la maestra Elisa Tattanelli e Momcilo Jankovic, il medico che seguì il ragazzo negli ultimi giorni di vita.

Spazio anche a Valeria Vargas Valverde, la studentessa costaricana legata al miracolo riconosciuto nel percorso verso la canonizzazione, e a sua madre Liliana. Completano il quadro gli interventi di studiosi, sacerdoti e persone vicine alla storia spirituale di Carlo, tra cui monsignor Dario Edoardo Viganò, il postulatore Nicola Gori, monsignor Poma, padre Fábio Vieira, la sociologa Stéphane Chaudron e don Maurizio Corbetta, parroco della chiesa milanese di Santa Maria Segreta, frequentata da Acutis.

Il risultato è un ritratto costruito attraverso prospettive differenti, che restituiscono le sfumature di un adolescente capace di coniugare interessi contemporanei e ricerca spirituale.

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