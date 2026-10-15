Carlo Acutis - Il giovane santo, trama e cosa sapere del film che esce oggi al cinemaCinema
Introduzione
La quotidianità, la passione per la tecnologia e una fede vissuta con naturalezza: Carlo Acutis - Il giovane santo racconta la storia del ragazzo canonizzato da papa Leone XIV il 7 settembre 2025, diventato un punto di riferimento spirituale per fedeli di diverse generazioni.
Diretto da Luca Salmaso, il documentario su Carlo Acutis arriva nei cinema italiani dal 15 al 21 ottobre 2026, con una durata di 85 minuti. È il primo appuntamento della rassegna cinematografica I Misteri della Fede, promossa da Nexo Studios e dedicata alla spiritualità e al rapporto tra l'essere umano e il divino.
Scopriamo di seguito tutto quello che biosgna sapere sul film Carlo Acutis - Il giovane santo, dalla trama fino ai dettagli della produzione. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Carlo Acutis - Il giovane santo ripercorre la vita di Carlo Acutis (1991-2006), morto a soli 15 anni, attraverso un racconto che mette al centro la sua dimensione umana prima ancora di quella religiosa. Il film ricostruisce la quotidianità del ragazzo, il rapporto con la famiglia, il senso dell'umorismo e gli interessi per i videogiochi, la programmazione e Internet, accanto alla fede che ha orientato la sua breve esistenza.
Il documentario accompagna lo spettatore nel percorso spirituale di Carlo fino alla canonizzazione, alternando testimonianze personali, fotografie, video privati e materiali esclusivi. Il racconto attraversa anche luoghi legati alla sua esperienza religiosa, da Milano ad Assisi, fino a Roma e ai santuari della tradizione cristiana, mostrando come la sua eredità continui a vivere attraverso pellegrinaggi e comunità di fedeli in tutto il mondo.
Il documentario e le testimonianze
Il film Carlo Acutis - Il giovane santo coinvolge i genitori di Carlo, Antonia Salzano Acutis e Andrea Acutis, la nonna Luana Pennino, il domestico Rajesh Mohur e gli amici d'infanzia Mattia e Jacopo Pastorelli. Tra le voci raccolte figurano anche la maestra Elisa Tattanelli e Momcilo Jankovic, il medico che seguì il ragazzo negli ultimi giorni di vita.
Spazio anche a Valeria Vargas Valverde, la studentessa costaricana legata al miracolo riconosciuto nel percorso verso la canonizzazione, e a sua madre Liliana. Completano il quadro gli interventi di studiosi, sacerdoti e persone vicine alla storia spirituale di Carlo, tra cui monsignor Dario Edoardo Viganò, il postulatore Nicola Gori, monsignor Poma, padre Fábio Vieira, la sociologa Stéphane Chaudron e don Maurizio Corbetta, parroco della chiesa milanese di Santa Maria Segreta, frequentata da Acutis.
Il risultato è un ritratto costruito attraverso prospettive differenti, che restituiscono le sfumature di un adolescente capace di coniugare interessi contemporanei e ricerca spirituale.
La regia e le musiche
La regia del film Carlo Acutis - Il giovane santo è firmata da Luca Salmaso, che costruisce il racconto a partire da materiali d'archivio e testimonianze dirette. Tra i contenuti utilizzati figurano anche le immagini della canonizzazione realizzate grazie alle riprese di Vatican Media.
Le musiche originali sono composte dal pianista Remo Anzovino, alla sua dodicesima collaborazione con Nexo Studios. La colonna sonora sarà pubblicata da Nexo Studios Soundtracks e distribuita in esclusiva da Universal Music Italy.
Produzione e distribuzione
Carlo Acutis - Il giovane santo è prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, con il patrocinio dell'Associazione Amici di Carlo Acutis e in collaborazione con Fondazione Cariplo.
Il documentario inaugura I Misteri della Fede di Nexo Studios, progetto distribuito in collaborazione con i media partner Avvenire, Famiglia Cristiana e Gruppo Editoriale San Paolo, con RTL 102.5 come radio ufficiale.
Carlo Acutis - Il giovane santo arriva nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre 2026. Il documentario dura 85 minuti. Le prevendite sono disponibili sui siti ufficiali di Nexo Studios e del film.