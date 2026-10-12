Da L'alba dei morti viventi a Rebel Moon, passando per 300, Watchmen e Batman v Superman: in I nuovi eroi dai mille volti. Il cinema di Zack Snyder (Edizioni Shatter), Mariano Mesti indaga il regista che ha trasformato i supereroi in figure mitologiche. Nato da una tesi di laurea, il saggio attraversa cinema, fumetto, pittura e religione, riservando oltre cento pagine al confronto tra Batman e Superman. Una lettura appassionata e documentata, che rivela quanto il mito continui a vivere nel cinema contemporane

Si capisce subito, insomma, che I nuovi eroi dai mille volti. Il cinema di Zack Snyder (Edizioni Shatter, collana Cinema, 336 pagine, 22,90 euro) non è il volume di un osservatore neutrale. È il libro di uno studioso che ha scelto da che parte stare, e che però ha la buona creanza di dichiararlo, di argomentarlo e, soprattutto, di documentarlo. Perché la passione, quando incontra la ricerca, può diventare uno strumento di conoscenza. E perché certe immagini, proprio come certi fantasmi, continuano a chiedere di essere interrogate.

Due parole bianche su un fondo grigio, quasi un respiro trattenuto: For Autumn. È la dedica che chiude Zack Snyder's Justice League, il film che nel marzo 2021 ha permesso al regista di mostrare finalmente la propria visione di un'opera rimasta incompiuta quattro anni prima, quando la morte della figlia Autumn lo aveva spinto ad abbandonare la lavorazione di Justice League, poi affidata a Joss Whedon. Mariano Mesti riproduce quel fotogramma a pagina 9 del suo libro e vi aggiunge una riga che vale più di molte prefazioni: esattamente come il film, anche questo saggio è dedicato ad Autumn, «ovunque ella sia». Accanto a lei, il nonno dell'autore, Ciro.

Un eroe, mille volti

Il titolo, naturalmente, è un omaggio scoperto. Nel 1949 Joseph Campbell pubblicava L'eroe dai mille volti, il saggio che riconduceva a un'unica partitura — partenza, iniziazione, ritorno — le gesta di Prometeo e del Buddha, di Giasone e di Mosè, e che qualche decennio più tardi sarebbe diventato il breviario di George Lucas e di mezza Hollywood. Mesti ne volge il titolo al plurale e lo declina al presente: i suoi eroi sono nuovi perché abitano il fumetto, il videogioco, il cinema digitale e lo streaming, ma i volti restano quelli antichi.

Lo dichiara già l'indice, dove un sottocapitolo mette in fila, tra caporali, «Horus, Apollo, Geova, Kal-El, Clark Joseph Kent», come se la genealogia del kryptoniano passasse senza soluzione di continuità dall'Egitto dei faraoni ai campi di grano di Smallville.

È la tesi portante del volume, che la quarta di copertina riassume senza giri di parole: Snyder è un auteur iconologico e iconoclasta al tempo stesso, capace di scomporre i miti che hanno forgiato l'immaginario di un Occidente alla deriva, proprio come i suoi antieroi.

Una prospettiva che restituisce al cinema del regista americano una complessità spesso soffocata dal rumore delle contrapposizioni tra estimatori e detrattori. Perché dietro i muscoli, i mantelli, le battaglie e gli apocalittici ralenti si nasconde un universo nel quale il sacro dialoga con il profano, il supereroe con il martire, il fumetto con la pittura rinascimentale. E dove ogni immagine sembra custodire la memoria di un'altra immagine.