Morto a 72 anni C.W. Morgan, l'attore della saga Scream

L’attore americano, noto per aver interpretato Hank Loomis, padre del killer Billy nel primo Scream di Wes Craven, è morto il 30 agosto a Los Angeles. La notizia è emersa solo a inizio ottobre, grazie ai registri del medico legale. La figlia lo ha ricordato con un messaggio commosso: “Perderti mi ha lasciato il vuoto più grande nel cuore”

C.W. Morgan è morto il 30 agosto. Ma, per più di cinque settimane, la notizia è rimasta sconosciuta al grande pubblico. A renderla nota, l’8 ottobre, è stato il sito TMZ, che ha consultato la documentazione dell’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. L’attore, il cui vero nome era Curtis Wade Morgan, aveva 72 anni.

Le circostanze della morte

Secondo i documenti ufficiali, Morgan è deceduto in un bagno di Los Angeles. Le cause precise non sono state comunicate. Il fascicolo risulta ancora aperto, in attesa di ulteriori accertamenti. Un portavoce della polizia di Los Angeles ha però riferito a TMZ che la morte sembrerebbe dovuta a cause naturali.

Già il giorno della scomparsa, la figlia Renata Macfie aveva pubblicato su Facebook un ricordo del padre. “Perderti mi ha lasciato il vuoto più grande nel cuore”, ha scritto. In un altro passaggio lo ha descritto come “un padre devoto, un attore brillante, un amico affettuoso e uno scrittore straordinario”. Nel messaggio ha ricordato anche i giri in auto lungo Mulholland Drive e le pause da Starbucks che facevano insieme. Si è detta fortunata ad averlo avuto come papà. E ha aggiunto, con ironia, che da lui ha ereditato il gusto per le battute fuori tempo.

Hank Loomis, il ruolo che lo ha reso celebre

La grande occasione per Morgan è arrivata nel 1996, quando Wes Craven lo ha scelto per Scream. Nel film interpretava Hank Loomis, avvocato di Woodsboro e padre di Billy (che si rivelerà poi uno dei due assassini nascosti dietro la maschera di Ghostface). La scena più nota di Morgan è quella in cui si presenta in centrale per difendere il figlio dai sospetti della polizia, convinto della sua innocenza.

L’attore è tornato nei panni di Hank nel 2000, con un breve cameo in Scream 3. Il terzo capitolo della saga aggiungeva un tassello importante alla sua storia: Hank aveva avuto una relazione segreta con Maureen Prescott, madre di Sidney (la protagonista interpretata da Neve Campbell). Fu proprio quella relazione a distruggere la famiglia Loomis e a spingere Billy verso la sua furia omicida.