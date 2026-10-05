Grazie alla nuova uscita nelle sale, il film Marvel del 2019 ha raggiunto 2,925 miliardi di dollari al botteghino mondiale, superando di misura il kolossal di James Cameron. È la seconda volta che il titolo conquista il primato Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La sfida al vertice del box office mondiale tra Marvel e James Cameron si riapre, e questa volta a spuntarla è ancora una volta Avengers: Endgame. Il film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo è tornato in cima alla classifica dei maggiori incassi cinematografici di sempre, superando nuovamente Avatar. Il risultato è arrivato grazie alla recente riedizione del blockbuster Marvel nelle sale. Con i nuovi incassi, Avengers: Endgame ha raggiunto quota 2,925 miliardi di dollari a livello globale, appena sopra i 2,923 miliardi di Avatar. Una distanza minima, che riporta il film del Marvel Cinematic Universe al primo posto dopo cinque anni.

Una sfida che dura da anni La corsa tra i due film è diventata una delle rivalità più singolari nella storia del botteghino. Avatar, uscito nel 2009, aveva mantenuto per circa dieci anni il primato come film con il maggiore incasso mondiale. Nel 2019, durante la sua prima distribuzione nelle sale, Avengers: Endgame riuscì a superarlo, arrivando allora a circa 2,8 miliardi di dollari. Il titolo di campione, però, non rimase a lungo nelle mani dei supereroi. Nel 2021 Avatar tornò al cinema in occasione della preparazione all'uscita di Avatar: La via dell'acqua e, grazie ai nuovi biglietti venduti, riconquistò la vetta. Ora la situazione si è nuovamente ribaltata. La riedizione di Endgame ha aggiunto oltre 126 milioni di dollari al risultato complessivo del film, permettendogli di superare ancora una volta l'opera di James Cameron. Approfondimento Avengers Endgame torna al cinema e incassa 86 milioni di $ nel mondo

Il ritorno di Endgame prima di Doomsday La nuova distribuzione non è casuale. Disney e Marvel hanno riportato Avengers: Endgame nelle sale in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday, il prossimo grande capitolo corale dell'universo cinematografico Marvel. La riedizione, intitolata Avengers: Endgame – Encore, è stata accompagnata da nuovo materiale e ha funzionato anche come rilancio dell'attesa per il prossimo film. La nuova versione era stata annunciata con l'aggiunta di immagini inedite e una presentazione pensata per riportare il pubblico al cinema. Il risultato commerciale sembra confermare l'efficacia dell'operazione: Endgame – Encore ha raccolto 68 milioni di dollari a livello globale già nei primi giorni della nuova distribuzione. Approfondimento Avengers: Doomsday, prevendite dal 5 ottobre. Uscita il 16 dicembre

Il film che ha chiuso una prima era Marvel Uscito nel 2019, Avengers: Endgame rappresentava il punto di arrivo di un percorso iniziato oltre dieci anni prima con il primo Iron Man. La pellicola concludeva infatti una storia costruita attraverso 21 film distribuiti nell'arco di un decennio. Nel cast si ritrovavano molti dei principali protagonisti del Marvel Cinematic Universe: Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark/Iron Man, Chris Evans come Steve Rogers/Capitan America, Scarlett Johansson come Natasha Romanoff/Black Widow, Chris Hemsworth come Thor e Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk. Il film riuniva inoltre personaggi come Spider-Man, interpretato da Tom Holland, Black Panther, interpretato da Chadwick Boseman, e Falcon, interpretato da Anthony Mackie. Il risultato fu uno dei fenomeni cinematografici più importanti degli ultimi anni. Endgame debuttò con un incasso record e concluse la sua prima corsa nelle sale come il secondo film con il maggiore incasso nella storia. Approfondimento Avengers: Endgame Extra dal 24 settembre al cinema. Ecco cosa cambia

Disney domina la classifica Il nuovo sorpasso conferma anche la particolare posizione di Disney nella classifica dei maggiori successi cinematografici di sempre. La società possiede infatti anche 20th Century Fox, lo studio che aveva distribuito Avatar prima dell'acquisizione del gruppo nel 2019. Di conseguenza, sette dei dieci film con i maggiori incassi globali appartengono oggi al catalogo Disney o sono stati distribuiti da società controllate dal gruppo. Tra questi figurano Avatar: La via dell'acqua, con circa 2,33 miliardi di dollari, Titanic, fermo a circa 2,26 miliardi, e Avengers: Infinity War, che ha superato i 2 miliardi. Approfondimento Avatar 2 ha superato anche gli incassi di Avengers Infinity War