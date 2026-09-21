Tratto dal romanzo di Maggie O'Farrell e co-scritto e diretto da Chloé Zhao, Hamnet - Nel nome del figlio racconta il dolore che segnò la vita di William Shakespeare e ispirò Amleto. Con Jessie Buckley e Paul Mescal, arriva in prima TV lunedì 21 settembre su Sky Cinema Uno e NOW

Un viaggio emozionante tra amore e perdita che ha ispirato la nascita dell’intramontabile capolavoro di Shakespeare, Amleto. HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO ( RECENSIONE ), il nuovo film della regista premio Oscar® Chloé Zhao , con protagonisti Jessie Buckley e Paul Mescal , arriva lunedì 21 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Il film e il cast

Con ben 8 candidature agli Oscar®, il film è tratto dall’acclamato e pluripremiato romanzo Nel nome del figlio. Hamnet di Maggie O'Farrell, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Chloé Zhao, ed è prodotto da Steven Spielberg e Sam Mendes. Nel cast figurano Jessie Buckley, vincitrice dell'Oscar® e del Golden Globe® per l’interpretazione di Agnes, Paul Mescal nel ruolo di William Shakespeare, Emily Watson in quello di Mary e Joe Alwyn nei panni di Bartholomew.

Ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo, il film segue Agnes e William Shakespeare mentre costruiscono insieme una vita e una famiglia, fino a quando la morte del giovane figlio Hamnet sconvolge il loro mondo. Travolti dal dolore e incapaci di elaborare la perdita allo stesso modo, i due intraprendono percorsi emotivi separati che finiranno per trasformare profondamente il loro rapporto e il loro futuro. Da questa esperienza devastante nasce il percorso che porterà alla creazione di Amleto, trasformando una tragedia profondamente personale in un’opera destinata a lasciare un segno indelebile nella cultura mondiale.

Le intense interpretazioni di Jessie Buckley e Paul Mescal, unite alla sensibilità e alla visione autoriale di Chloé Zhao, danno vita a un racconto profondamente umano che esplora la complessità dell’amore, l’esperienza del lutto e il potere curativo dell’arte e della creatività.