Hamnet - Nel nome del figlio, il film di Chloé Zhao da stasera su Sky e NOW
Tratto dal romanzo di Maggie O'Farrell e co-scritto e diretto da Chloé Zhao, Hamnet - Nel nome del figlio racconta il dolore che segnò la vita di William Shakespeare e ispirò Amleto. Con Jessie Buckley e Paul Mescal, arriva in prima TV lunedì 21 settembre su Sky Cinema Uno e NOW
Un viaggio emozionante tra amore e perdita che ha ispirato la nascita dell’intramontabile capolavoro di Shakespeare, Amleto. HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO (RECENSIONE), il nuovo film della regista premio Oscar® Chloé Zhao, con protagonisti Jessie Buckley e Paul Mescal, arriva lunedì 21 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.
Il film e il cast
Con ben 8 candidature agli Oscar®, il film è tratto dall’acclamato e pluripremiato romanzo Nel nome del figlio. Hamnet di Maggie O'Farrell, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Chloé Zhao, ed è prodotto da Steven Spielberg e Sam Mendes. Nel cast figurano Jessie Buckley, vincitrice dell'Oscar® e del Golden Globe® per l’interpretazione di Agnes, Paul Mescal nel ruolo di William Shakespeare, Emily Watson in quello di Mary e Joe Alwyn nei panni di Bartholomew.
Ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo, il film segue Agnes e William Shakespeare mentre costruiscono insieme una vita e una famiglia, fino a quando la morte del giovane figlio Hamnet sconvolge il loro mondo. Travolti dal dolore e incapaci di elaborare la perdita allo stesso modo, i due intraprendono percorsi emotivi separati che finiranno per trasformare profondamente il loro rapporto e il loro futuro. Da questa esperienza devastante nasce il percorso che porterà alla creazione di Amleto, trasformando una tragedia profondamente personale in un’opera destinata a lasciare un segno indelebile nella cultura mondiale.
Le intense interpretazioni di Jessie Buckley e Paul Mescal, unite alla sensibilità e alla visione autoriale di Chloé Zhao, danno vita a un racconto profondamente umano che esplora la complessità dell’amore, l’esperienza del lutto e il potere curativo dell’arte e della creatività.
Approfondimento
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La trama
Inghilterra, 1580. William Shakespeare, insegnante di latino che vive in povertà incontra Agnes, una ragazza dallo spirito libero e, affascinati l'uno dall'altra, iniziano un’appassionata relazione che li porterà al matrimonio e alla nascita di tre figli. Mentre Will persegue una promettente carriera teatrale nella lontana Londra, Agnes da sola si occupa della sfera domestica. Di fronte ad una tragedia che li colpisce, il legame un tempo indissolubile della coppia viene messo a dura prova, ma la loro esperienza condivisa pone le basi per la creazione del più grande capolavoro di Shakespeare, Amleto.
Quando e dove vederlo
HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO | lunedì 21 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.
©Webphoto
Hamnet, il cast del film con Jessie Buckley e Paul Mescal. FOTO
Jessie Buckley e Paul Mescal sono i protagonisti di 'Hamnet - Nel nome del figlio', attualmente al cinema. Nel cast anche Joe Alwyn, Noah Jupe ed Emily Watson. Dietro la macchina da presa Chloé Zhao, coinvolta anche nella scrittura della sceneggiatura con Maggie O’Farrell