Woody Allen, all'età di 90 anni dirigerà il suo 51º film

Si intitola provvisoriamente WASP 2026 (abbreviazione di Woody Allen Spring Project 2026) e inizierà le riprese il 5 ottobre 2026 a Madrid. Il cast e la trama non sono ancora noti
All’età di 90 anni, Woody Allen sta per girare il suo prossimo film, che si intitola provvisoriamente WASP 2026 (abbreviazione di Woody Allen Spring Project 2026) e che inizierà le riprese il 5 ottobre 2026 a Madrid. Il cast e la trama non sono stati ancora annunciati, anche se la stampa spagnola ha ipotizzato che Penélope Cruz e Javier Bardem (entrambi collaboratori di lunga data del regista, per il quale nel 2008 avevano recitato insieme nel film Vicky Cristina Barcelona, che aveva garantito all’attrice la vittoria del Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista) potrebbero essere i protagonisti o, comunque, gli interpreti della pellicola. Come ha riportato Variety, però, altre fonti vicine alla vicenda smentirebbero invece le indiscrezioni. È invece noto che il progetto è sostenuto da milioni di euro di finanziamenti pubblici destinati a mostrare sul grande schermo la capitale spagnola. Nello specifico, circa tre milioni di euro provengono da sovvenzioni del Governo regionale di Madrid (annunciate lo scorso ottobre), e del Consiglio Comunale di Madrid (rese pubbliche lo scorso dicembre). I fondi pubblici, tuttavia, sono vincolati a determinate condizioni, come la scelta del titolo del film. Solitamente, Allen lo stabilisce dopo la fine del montaggio, ma stavolta, in base all’accordo con la Regione di Madrid, dovrà necessariamente includere la parola “Madrid”. Inoltre, il finanziamento risulta subordinato alla presentazione in anteprima della pellicola a un festival internazionale. Infine, come ha dichiarato il Comune di Madrid, “almeno il 15% delle scene del film saranno girate in esterni, rendendo la città facilmente riconoscibile e mostrandone gli aspetti culturali, architettonici e storici”. La pre-produzione e la produzione si svolgeranno a Madrid, mentre la post-produzione si dividerà tra Madrid e New York.
GLI ALTRI FILM IN EUROPA, DA ROMA A PARIGI
Woody Allen ha già girato altri film in città europee. Nel 2012 aveva realizzato in Italia la pellicola To Rome With Love. Il regista aveva svolto le riprese interamente a Roma e aveva assemblato un cast stellare, composto da lui stesso e da Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig ed Elliot Page. Nel 2023 aveva poi diretto il film Un colpo di fortuna – Coup de Chance, che aveva previsto 33 giorni di riprese nella regione di Parigi.
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LA CARRIERA DEL REGISTA
Nato il 30 novembre 1935 a New York, nel corso della sua lunga carriera Woody Allen ha vinto quattro Premi Oscar, rispettivamente nel 1978 nelle categorie Miglior registe e Migliore sceneggiatura originale per il film Io e Annie, nel 1986 nella categoria Migliore sceneggiatura originale per il film Hannah e le sue sorelle, e nel 2012 nella categoria Migliore sceneggiatura originale per il film Midnight in Paris. Nel 1995 ha anche ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ha diretto film celebri come Io e Annie (1977), Hannah e le sue sorelle (1986), Match Point (2005), Vicky Cristina Barcelona (2008), Basta che funzioni (2009), Midnight in Paris (2011), To Rome With Love (2012), Blue Jasmine (2013) e Un colpo di fortuna – Coup de Chance (2023). Ha inoltre recitato in alcuni dei precedenti film.
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Nato a New York il 1 dicembre 1935, il regista, comico e attore statunitense è uno dei maestri del cinema degli ultimi cinque decenni. Istrionico, autoironico e raffinato, ha vinto 4 Oscar nel corso della sua carriera. Autore di decine di pellicole, ha realizzato capolavori immortali, da “Amore e guerra” a “Io e Annie”, da “Manhattan” a “Crimini e misfatti”. Ecco le sue opere più importanti