Woody Allen, all'età di 90 anni dirigerà il suo 51º film

All’età di 90 anni, Woody Allen sta per girare il suo prossimo film, che si intitola provvisoriamente WASP 2026 (abbreviazione di Woody Allen Spring Project 2026) e che inizierà le riprese il 5 ottobre 2026 a Madrid. Il cast e la trama non sono stati ancora annunciati, anche se la stampa spagnola ha ipotizzato che Penélope Cruz e Javier Bardem (entrambi collaboratori di lunga data del regista, per il quale nel 2008 avevano recitato insieme nel film Vicky Cristina Barcelona, che aveva garantito all’attrice la vittoria del Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista) potrebbero essere i protagonisti o, comunque, gli interpreti della pellicola. Come ha riportato Variety, però, altre fonti vicine alla vicenda smentirebbero invece le indiscrezioni. È invece noto che il progetto è sostenuto da milioni di euro di finanziamenti pubblici destinati a mostrare sul grande schermo la capitale spagnola. Nello specifico, circa tre milioni di euro provengono da sovvenzioni del Governo regionale di Madrid (annunciate lo scorso ottobre), e del Consiglio Comunale di Madrid (rese pubbliche lo scorso dicembre). I fondi pubblici, tuttavia, sono vincolati a determinate condizioni, come la scelta del titolo del film. Solitamente, Allen lo stabilisce dopo la fine del montaggio, ma stavolta, in base all’accordo con la Regione di Madrid, dovrà necessariamente includere la parola “Madrid”. Inoltre, il finanziamento risulta subordinato alla presentazione in anteprima della pellicola a un festival internazionale. Infine, come ha dichiarato il Comune di Madrid, “almeno il 15% delle scene del film saranno girate in esterni, rendendo la città facilmente riconoscibile e mostrandone gli aspetti culturali, architettonici e storici”. La pre-produzione e la produzione si svolgeranno a Madrid, mentre la post-produzione si dividerà tra Madrid e New York.