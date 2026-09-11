Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, What Love Builds è il viaggio intimo di Russell Crowe dentro la propria vita creativa. 15 anni di lavorazione, quasi 5.500 chilometri di immagini, concerti, fotografie e archivi per raccontare perché, per l’attore premio Oscar, musica e recitazione non siano due strade parallele ma la stessa sorgente. Tra rock and roll, Hollywood, ironia e confessioni sul tempo che passa, Crowe firma un autoritratto in musica intimo e senza filtri.