A Venezia 83 Vincent Lindon torna accanto a Stéphane Brizé in Un bon petit soldat, ma stavolta non è l’uomo schiacciato dal sistema: è il volto del potere. Da La Crise a Welcome, da La legge del mercato a Titane fino alla Coppa Volpi per Noi e loro, l’attore francese ha costruito in oltre quarant’anni una carriera fondata sul corpo, sulla fragilità e sulla rabbia. Ritratto di un interprete che attraversa cinema d’autore e successo popolare senza smettere di interrogare il presente e nel 2026 diventa Jean Valjean