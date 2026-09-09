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Cinema

Vincent Lindon alla Mostra del Cinema di Venezia: da vittima a volto del potere

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

A Venezia 83 Vincent Lindon torna accanto a Stéphane Brizé in Un bon petit soldat, ma stavolta non è l’uomo schiacciato dal sistema: è il volto del potere. Da La Crise a Welcome, da La legge del mercato a Titane fino alla Coppa Volpi per Noi e loro, l’attore francese ha costruito in oltre quarant’anni una carriera fondata sul corpo, sulla fragilità e sulla rabbia. Ritratto di un interprete che attraversa cinema d’autore e successo popolare senza smettere di interrogare il presente e nel 2026 diventa Jean Valjean

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