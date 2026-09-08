La furia di un uomo - Wrath of a Man, il cast del film

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Scott Eastwood è Jan, il membro più impulsivo e pericoloso della banda di ex militari. Arrogante, spavaldo e incapace di seguire le regole, è la mina vagante che con un gesto sconsiderato innesca la tragedia da cui nasce tutta la storia. La sua tracotanza lo rende il vero detonatore del film.