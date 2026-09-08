La furia di un uomo - Wrath of a Man, il cast del film

Va in onda su Rai 2, martedì 8 settembre, il film del 2021 remake del film francese Cash Truck (Le Convoyeur) diretto a Nicolas Boukhrief. Protagonista, nei panni di Patrick "H" Hill / Mason Heargraves, è Jason Statham
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