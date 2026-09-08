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Cinema

Javier Bardem, l’attore senza riparo: a Venezia con Bunker di Florian Zeller

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Javier Bardem torna alla Mostra del Cinema in concorso accanto a Penélope Cruz. Due Coppe Volpi, un Oscar e una carriera costruita evitando ogni comfort zone: da Bigas Luna ad Anton Chigurh, da Biutiful a Cape Fear. Ma il vero segreto di Bardem è un altro: essere diventato una star senza mai comportarsi da star. E proprio Bunker sembra raccontare il contrario di ciò che ha fatto per tutta la vita: cercare un riparo. Il ritratto di un attore che si espone

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