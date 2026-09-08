Javier Bardem torna alla Mostra del Cinema in concorso accanto a Penélope Cruz. Due Coppe Volpi, un Oscar e una carriera costruita evitando ogni comfort zone: da Bigas Luna ad Anton Chigurh, da Biutiful a Cape Fear. Ma il vero segreto di Bardem è un altro: essere diventato una star senza mai comportarsi da star. E proprio Bunker sembra raccontare il contrario di ciò che ha fatto per tutta la vita: cercare un riparo. Il ritratto di un attore che si espone