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Colombiana, il cast del film con Zoe Saldana stasera in tv

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Va in onda su Italia 1, martedì 8 settembre, il film del 2001 diretto da Olivier Megaton. La pellicola si basa sulla sceneggiatura del sequel di Léon, scritto da Luc Besson

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