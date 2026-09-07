Venezia 83, Hombre al agua di Gael García Bernal. Recensione del film

«La storia si ripete due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa». È l'idea portante di Hombre al agua, e il film ha il gusto sornione di sventolare l'aforisma senza firmarlo. Marx? Forse. Ma il regista si diverte a lasciare il dubbio nell'aria come un profumo: e se fosse Mark Twain, o magari Dostoevskij? Non è un vezzo intellettuale, bensì il cuore pulsante del racconto. Perché Camilo, il nostro uomo in mare, è condannato a vivere due volte la stessa perdita: prima come dramma, poi come pochade.

D'altronde tutto comincia con un salvataggio, gesto epico e insieme equivoco. Camilo strappa alle onde del Mar dei Caraibi l'imprenditore Abel, e quel debito di riconoscenza si trasforma presto nel più dorato dei cappi. Abel lo porta in Messico, ne fa il proprio braccio destro, gli presenta la figlia Juana. Camilo la sposa, mette su famiglia. Peccato che ogni cosa faccia parte di un piano di manipolazione tanto meticoloso quanto machiavellico. Insomma, chi ha salvato chi?