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Cinema

Ellen Burstyn, Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia: l’antidiva che non ha paura

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

A 93 anni Ellen Burstyn riceve il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia e non ha alcuna intenzione di trasformarsi in monumento. Da L'esorcista all'Oscar per Alice non abita più qui, da Requiem for a Dream a Interstellar, ha attraversato sessant'anni di cinema interpretando donne ferite e irriducibili. Al Lido racconta Marilyn Monroe, il cambiamento delle donne sul set e punge Hollywood, che chiama una "fabbrica di hamburger". Ritratto di un'attrice che ha fatto della verità il proprio metodo

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