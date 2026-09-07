A 93 anni Ellen Burstyn riceve il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia e non ha alcuna intenzione di trasformarsi in monumento. Da L'esorcista all'Oscar per Alice non abita più qui, da Requiem for a Dream a Interstellar, ha attraversato sessant'anni di cinema interpretando donne ferite e irriducibili. Al Lido racconta Marilyn Monroe, il cambiamento delle donne sul set e punge Hollywood, che chiama una "fabbrica di hamburger". Ritratto di un'attrice che ha fatto della verità il proprio metodo