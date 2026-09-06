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Cinema

Susan Sarandon, la star ribelle: da Thelma & Louise a Venezia 83 con The Echo Chamber

Paolo Nizza

Paolo Nizza

A un mese dagli 80 anni, Susan Sarandon arriva alla Mostra del Cinema di Venezia con The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, in concorso a Venezia 83 e nato dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Da The Rocky Horror Picture Show a Thelma & Louise, dall’Oscar per Dead Man Walking alle battaglie politiche che ancora dividono Hollywood, ritratto di una diva irriducibile che ha trasformato il dissenso, il desiderio e la libertà in una forma di stile, sullo schermo e fuori

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