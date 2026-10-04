Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Chiara Gamberale: "La vita e le passioni mi hanno guarita"

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Ansa

L'amore precoce per la scrittura, scoperto a otto anni e mezzo, le passioni che l'hanno aiutata nei momenti più difficili. E poi la scoperta della maternità e un romanzo, l'ultimo, che la emoziona come se fosse il primo. L'intervista a Stories su Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ