Vogliamo vivere! (To Be or Not to Be), il capolavoro antinazista di Ernst Lubitsch con Carole Lombard e Jack Benny, torna alla Mostra di Venezia con il nuovo restauro StudioCanal presentato in anteprima mondiale a Venezia Classici. Nel 1942, mentre la guerra infuriava, Lubitsch affidò a una compagnia di attori il compito più temerario: beffare la Gestapo e ridurre Hitler a una parte mal recitata. Ottantaquattro anni dopo quella risata non ha perso il suo potere. E continua a far paura al potere