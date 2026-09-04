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Cinema

Vogliamo vivere! a Venezia: il capolavoro di Lubitsch che sfidò Hitler con una risata

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Vogliamo vivere! (To Be or Not to Be), il capolavoro antinazista di Ernst Lubitsch con Carole Lombard e Jack Benny, torna alla Mostra di Venezia con il nuovo restauro StudioCanal presentato in anteprima mondiale a Venezia Classici. Nel 1942, mentre la guerra infuriava, Lubitsch affidò a una compagnia di attori il compito più temerario: beffare la Gestapo e ridurre Hitler a una parte mal recitata. Ottantaquattro anni dopo quella risata non ha perso il suo potere. E continua a far paura al potere

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