Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm dedicato alla vita e alla carriera del celebre cantautore italo-francese, torna in tv martedì 1 settembre, in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.15.

Non si tratta di un debutto assoluto: la pellicola era già passata sul grande schermo in alcune sale selezionate a febbraio e aveva poi avuto la sua prima messa in onda su Rai 1 lo scorso 4 marzo, in occasione degli 80 anni di Cocciante.

Il film è prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari.

Un racconto in prima persona

Al centro di tutto c'è la voce dello stesso protagonista. Il film ripercorre l'intera parabola dell'artista, dagli anni dell'infanzia fino alla lavorazione dei progetti più recenti, fondendo la dimensione privata con quella professionale. È lo stesso Cocciante a guidare lo spettatore attraverso i ricordi, le incertezze, le fatiche degli inizi e le grandi soddisfazioni, restituendo il profilo di un uomo la cui esistenza è da sempre intrecciata alla musica. A dare corpo a questo viaggio contribuiscono fotografie personali mai mostrate prima e materiali d'archivio, che raccontano il Maestro da giovane e ricostruiscono il contesto familiare in cui è cresciuto. La vera novità, però, è tecnica: per la prima volta le elaborazioni grafiche sono arricchite da contenuti generati con l'intelligenza artificiale, pensati per impreziosire proprio i repertori giovanili, dove le immagini d'epoca scarseggiano.

Le voci dei colleghi

Il ritratto non è affidato soltanto al racconto del diretto interessato. Ad alternarsi sullo schermo ci sono numerose personalità che, in momenti diversi, hanno incrociato il percorso umano e artistico di Cocciante. Tra le testimonianze raccolte figurano quelle di Laura Pausini, Gianna Nannini, Elodie, Achille Lauro, Mogol e Fiorella Mannoia. Le loro parole aiutano a mettere a fuoco non solo il personaggio pubblico, ma anche il compositore e l'uomo dietro una carriera lunga decenni. Dietro la macchina da presa c'è Stefano Salvati, uno dei nomi più riconosciuti nel campo del videoclip musicale, con all'attivo collaborazioni internazionali di grande peso, da Sting agli Aerosmith, passando per numerosi big della canzone italiana.