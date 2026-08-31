Joe Flood è un killer professionista che ha fatto dell'efficienza e della lucidità il proprio marchio di fabbrica. Quando i medici gli comunicano di essere affetto da una patologia incurabile, l'uomo sceglie una via d'uscita coerente con il suo mestiere: commissionare l'eliminazione di se stesso, affidando l'incarico ad altri professionisti del settore. La situazione precipita nel momento in cui emerge che la diagnosi era sbagliata. Joe, in realtà, è perfettamente sano, ma il contratto sulla sua testa risulta ormai attivo e impossibile da revocare. Da lì prende il via una fuga disperata attraverso il continente, con il protagonista braccato da una lunga schiera di avversari sempre più temibili. Ogni tappa del suo viaggio diventa così un nuovo scontro, in un crescendo di azione e colpi di scena che tiene insieme tensione e ritmo comico.