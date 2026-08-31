Introduzione
Va in onda in prima tv su Italia 1, lunedì 31 agosto, l'action comedy del 2024 diretta da J.J. Perry. Dave Bautista è un sicario costretto a sfuggire ai suoi stessi colleghi dopo una diagnosi rivelatasi errata. Combattimenti, inseguimenti attraverso l'Europa e un umorismo dichiaratamente nero si intrecciano in una pellicola sostenuta da un cast internazionale che comprende Sofia Boutella, Ben Kingsley, Terry Crews, Pom Klementieff e Scott Adkins
Quello che devi sapere
The Killer's Game, la trama del film
Joe Flood è un killer professionista che ha fatto dell'efficienza e della lucidità il proprio marchio di fabbrica. Quando i medici gli comunicano di essere affetto da una patologia incurabile, l'uomo sceglie una via d'uscita coerente con il suo mestiere: commissionare l'eliminazione di se stesso, affidando l'incarico ad altri professionisti del settore. La situazione precipita nel momento in cui emerge che la diagnosi era sbagliata. Joe, in realtà, è perfettamente sano, ma il contratto sulla sua testa risulta ormai attivo e impossibile da revocare. Da lì prende il via una fuga disperata attraverso il continente, con il protagonista braccato da una lunga schiera di avversari sempre più temibili. Ogni tappa del suo viaggio diventa così un nuovo scontro, in un crescendo di azione e colpi di scena che tiene insieme tensione e ritmo comico.
Il cast
A dare corpo a Joe Flood è Dave Bautista, affiancato da Sofia Boutella nel ruolo di Maize Arnaud, la donna che diventa per il killer una ragione concreta per lottare e per restare in vita. Attorno alla coppia ruota una schiera di antagonisti: Ben Kingsley veste i panni di Zvi Rabinowitz, mentre Terry Crews interpreta Creighton Lovedahl. Completano il quadro Pom Klementieff, qui nel ruolo di Antoinette, e Scott Adkins, volto del sicario Angus Mackenzie.
Dave Bautista protagonista tra azione e comicità
Dopo essersi affermato con saghe come Guardiani della Galassia e con alcuni titoli d'autore, l'ex campione di wrestling torna qui in un ruolo da assoluto mattatore. Dave Bautista costruisce un antieroe capace di alternare la freddezza del professionista alla goffaggine di chi si scopre improvvisamente vulnerabile. Ed è proprio su questo equilibrio che il film gioca la sua carta principale: la violenza spettacolare delle sequenze di combattimento convive con una vena comica esplicita, che stempera la tensione attraverso battute e situazioni paradossali. Per Bautista e Boutella non si tratta della prima volta insieme davanti alla macchina da presa: i due avevano già recitato fianco a fianco nel thriller Hotel Artemis, uscito nel 2018.
Dal romanzo al film
Alla regia di The Killer's Game c'è J.J. Perry, professionista con una lunga esperienza nel coordinamento di scene d'azione, qui impegnato in uno dei suoi primi lungometraggi da regista. La sceneggiatura, firmata da Rand Ravich e James Coyne, adatta per il grande schermo l'omonimo romanzo pubblicato nel 1997 da Jay Bonansinga. Le riprese si sono svolte a Budapest a partire dall'estate del 2023, con la capitale ungherese a fare da sfondo a diverse sequenze della pellicola. Distribuito negli Stati Uniti nel settembre 2024, il progetto ha avuto una gestazione piuttosto travagliata: negli anni ha attraversato numerosi cambi di protagonista e di case di produzione, prima di arrivare alla versione definitiva approdata sul grande schermo.