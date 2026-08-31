Inferno, il cast del film con Tom Hanks stasera in tv

Va in onda su Rai 2, lunedì 31 agosto, il film del 2016 diretto da Ron Howard e basato sul romanzo omonimo di Dan Brown. Hanks riprende qui il ruolo di Robert Langdon, professore di simbologia già visto ne Il codice da Vinci e Angeli e demoni
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