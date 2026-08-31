Inferno, il cast del film con Tom Hanks stasera in tv

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Tom Hanks torna a vestire i panni di Robert Langdon nel film Inferno, su Rai 2 lunedì 31 agosto. Il professore di simbologia di Harvard si risveglia in un ospedale di Firenze colpito da amnesia e con una ferita alla testa, senza ricordare come ci sia arrivato. Braccato e disorientato, deve ricostruire i propri passi per decifrare una serie di indizi legati all'Inferno dantesco. È la terza volta che Hanks veste i panni del personaggio nato dai romanzi di Dan Brown, dopo Il codice da Vinci e Angeli e demoni.

Buon compleanno Tom Hanks, l'attore due volte premio Oscar compie 70 anni. FOTO