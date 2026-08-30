Giorni di tuono avrà un sequel, Tom Cruise insieme a Anne Hathaway

Quasi quarant’anni dopo l’originale, il rombo dei motori torna protagonista sul grande schermo con un nuovo capitolo dedicato al mondo delle corse. L’attore ha anticipato il progetto con un video promozionale girato insieme alla collega direttamente sul tracciato di una pista automobilistica. Paramount Pictures ha fissato l’uscita al 2 giugno 2028
Tom Cruise è pronto a rimettersi al volante di Cole Trickle per un nuovo capitolo di Giorni di tuono, quasi quattro decenni dopo il film originale. Al suo fianco ci sarà Anne Hathaway, che dovrebbe interpretare la proprietaria di una scuderia. L'annuncio è arrivato attraverso un video condiviso dai due attori, girato direttamente su un circuito NASCAR, anticipando un progetto che punta dichiaratamente allo spettacolo sul grande schermo. Paramount Pictures ha fissato l’uscita al 2 giugno 2028: il film sarà realizzato per IMAX e arriverà esclusivamente nelle sale, anche in formati immersivi come Dolby Cinema e 4DX. Alla regia ci sarà Jonathan Levine, mentre Cruise figurerà anche tra i produttori insieme a Jerry Bruckheimer e Tommy Harper.
cruise e Hathaway, due carriere lanciate a tutta velocità
Il nuovo film riporta in primo piano una saga che nel 1990 aveva unito corse automobilistiche, rivalità e romanticismo sotto la regia di Tony Scott, con Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid e John C. Reilly nel cast. Per Cruise è un altro ritorno a un personaggio e a un universo già conosciuti dopo la conclusione della lunga avventura di Mission: Impossible, mentre l’attore guarda anche a nuovi progetti come Top Gun e Digger di Alejandro González Iñárritu. Hathaway, invece, arriva da un periodo particolarmente intenso: nel 2026 è stata protagonista di diversi titoli, tra cui Mother Mary, Il diavolo veste Prada 2 e Odissea, e ha appena terminato le riprese di Alone at Dawn con Adam Driver. Nel suo futuro ci sono inoltre il film tratto da Verity di Colleen Hoover e il terzo capitolo di Pretty Princess.
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La star statunitense ha rubato la scena agli studi Warner Bros. della California dove ha sfilato e posato con le rotondità della sua terza gravidanza in evidenza nel look scelto per l'occasione che coniuga eleganza da giorno e Alta Moda. Con lei, McGregor e i giovani interpreti dei figli della famiglia Platt. E il cane Starbuck (che nella realtà si chiama Brisket). Il film debutta al cinema in Italia mercoledì 12 agosto A cura di Vittoria Romagnuolo