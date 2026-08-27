Sting sarà la voce narrante di Nino - Un film su Nino Rota, il documentario scritto e diretto da Walter Fasano dedicato al grande compositore premio Oscar. Il film sarà presentato l’11 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, nella sezione Venice Open – Fuori Concorso. Nel racconto anche Park Chan-wook, Alexandre Desplat, Joe Lovano e Rita Pavone Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sarà Sting la voce narrante di Nino - Un film su Nino Rota, il documentario scritto e diretto da Walter Fasano dedicato a uno dei compositori italiani che più profondamente hanno legato musica e immagini nel Novecento. Il film sarà presentato all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Venice Open – Fuori Concorso, sottosezione Film on Films. La proiezione ufficiale è in programma venerdì 11 settembre alle 14.45 in Sala Grande. La partecipazione di Sting come narratore è stata annunciata giovedì 27 agosto ed è indicata anche nella scheda ufficiale della Biennale. Un incontro che possiede già il fascino di un dialogo attraverso il tempo: una delle voci più riconoscibili della musica contemporanea presta infatti il proprio timbro al racconto di un autore capace di rendere altrettanto riconoscibili, spesso dopo poche note, alcuni dei film capitali della storia del cinem

Un ritratto di Nino Rota oltre le colonne sonore Nino - Un film su Nino Rota ricostruisce la figura del musicista milanese, celebre in tutto il mondo soprattutto per le sue colonne sonore ma anche prolifico e apprezzato autore di musica da concerto. Attraverso una struttura libera e associativa, Walter Fasano esplora i rapporti personali, artistici e spirituali che hanno attraversato la vita di Rota, talento precocissimo formatosi con maestri come Ildebrando Pizzetti, Alfredo Casella e Rosario Scalero. Fotografie e materiali d’archivio vengono rielaborati e intrecciati alle testimonianze di musicisti, cineasti e persone legate alla sua vicenda umana e artistica. Il nome di Rota resta indissolubilmente legato a Federico Fellini, per il quale compose le musiche di Lo sceicco bianco, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, 8½, Amarcord e Prova d’orchestra. Ma il suo cinema passa anche attraverso registi come Luchino Visconti, Franco Zeffirelli e Francis Ford Coppola. Con Il padrino - Parte II vinse nel 1975 l’Oscar per la migliore colonna sonora originale.

Da Park Chan-wook ad Alexandre Desplat, le voci del documentario Nel film compaiono, tra gli altri, il regista Park Chan-wook, il compositore premio Oscar Alexandre Desplat, il sassofonista Joe Lovano, il direttore d’orchestra e arrangiatore Vince Mendoza, Caterina D’Amico, Mino Gabriele, Michele Marvulli e Rita Pavone. Una parte importante del racconto passa da Bari, città che ebbe un ruolo centrale nella vita di Rota e dove il compositore diresse per quasi trent’anni il Conservatorio. Nel documentario Vince Mendoza prepara e dirige un grande concerto dedicato alla sua musica proprio nell’Auditorium intitolato a Nino Rota.

Nino - Un film su Nino Rota, le proiezioni a Venezia 83 Le prime due proiezioni riservate a press e industry sono in programma giovedì 10 settembre: alle 19.30 in Sala Perla e alle 22.00 in Sala Darsena. Venerdì 11 settembre alle 12.30 è prevista la conferenza stampa al Palazzo del Casinò. Alle 14.45, invece, il film sarà presentato ufficialmente in Sala Grande, con accesso per il pubblico e tutti gli accreditati. Un’ulteriore proiezione è fissata per sabato 12 settembre alle 16.15 in Sala Casinò, aperta al pubblico e a tutti gli accredita