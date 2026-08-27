Venezia 2026, torna il Leoncino d’Oro con 18 studenti in giuria

Alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia torna il Leoncino d’Oro Agiscuola, giunto alla 38ª edizione. Diciotto studenti e studentesse provenienti da tutta Italia giudicheranno i film in Concorso e sceglieranno il vincitore. Novità del 2026 è Casa Cinema Giovani, nuovo spazio al Lido dedicato alla formazione e all’incontro con autori e professionisti. Premiazione l’11 settembre all’Hotel Excelsior

A coordinarli sarà Giulia Serinelli . Il loro compito sarà tutt’altro che simbolico: vedere i film del Concorso della Mostra e scegliere quello che, secondo il loro sguardo, merita il Leoncino d’Oro 2026 .

Giunto alla 38ª edizione , il riconoscimento sarà assegnato da una giuria composta da 18 studenti e studentesse provenienti da tutta Italia , espressione delle migliaia di giovani che partecipano alle giurie territoriali del David Giovani .

Non semplici spettatori, dunque, ma giurati a tutti gli effetti. Durante il festival i 18 ragazzi seguiranno le proiezioni dei titoli in gara e avranno la possibilità di confrontarsi con registi, attori, autori e professionisti del cinema .

Casa Cinema Giovani è stata ideata e realizzata da ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema e ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema , in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani , e sostenuta nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola , promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per la prima volta tutti gli incontri del Leoncino d’Oro saranno ospitati a Casa Cinema Giovani – Il luogo delle opportunità , il nuovo spazio del Lido pensato per studenti e giovani appassionati di cinema, in via delle Quattro Fontane 18/A .

L’obiettivo è ampliare il racconto del Leoncino oltre le proiezioni e le discussioni della giuria, trasformando l’esperienza veneziana anche in uno strumento per coinvolgere un pubblico della stessa generazione dei giurati.

Grazie alla collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e nell’ambito del progetto Carta Giovani Nazionale , il percorso dei 18 studenti sarà seguito da due Ambassador , selezionati attraverso un contest dedicato alla valorizzazione del cinema tra i più giovani.

Lo scorso anno il Leoncino d’Oro e la Segnalazione Cinema for UNICEF furono assegnati a The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania , film che alla 82ª Mostra ottenne poi anche il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria .

Leoncino d’Oro e David Giovani, il cinema visto dai ragazzi

Il Leoncino d’Oro e il David Giovani sono promossi da AGIS-Agiscuola, ANEC e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Due progetti storici che condividono una stessa idea: educare al cinema significa anche educare a guardare.

E forse proprio in un festival nel quale ogni film viene immediatamente misurato attraverso voti, applausi, pronostici e premi, lo sguardo di 18 ragazzi può avere un valore particolare: quello di ricordare che prima di diventare industria, mercato, red carpet e competizione, il cinema continua a esistere soltanto quando qualcuno si siede davanti a uno schermo e decide di guardare.