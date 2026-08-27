Venezia 2026, torna il Leoncino d’Oro con 18 studenti in giuria

Alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia torna il Leoncino d’Oro Agiscuola, giunto alla 38ª edizione. Diciotto studenti e studentesse provenienti da tutta Italia giudicheranno i film in Concorso e sceglieranno il vincitore. Novità del 2026 è Casa Cinema Giovani, nuovo spazio al Lido dedicato alla formazione e all’incontro con autori e professionisti. Premiazione l’11 settembre all’Hotel Excelsior
Durante la Mostra seguiranno i film del Concorso, discuteranno, si confronteranno e alla fine sceglieranno il loro vincitore. Alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, torna il Leoncino d’Oro Agiscuola, uno dei più longevi premi collaterali della manifestazione.
Giunto alla 38ª edizione, il riconoscimento sarà assegnato da una giuria composta da 18 studenti e studentesse provenienti da tutta Italia, espressione delle migliaia di giovani che partecipano alle giurie territoriali del David Giovani.
A coordinarli sarà Giulia Serinelli. Il loro compito sarà tutt’altro che simbolico: vedere i film del Concorso della Mostra e scegliere quello che, secondo il loro sguardo, merita il Leoncino d’Oro 2026.
Il Leoncino d’Oro dà voce agli spettatori più giovani
Istituito da Agiscuola nel 1989, il Leoncino d’Oro nasce con l’obiettivo di portare all’interno della Mostra il punto di vista delle nuove generazioni.
Non semplici spettatori, dunque, ma giurati a tutti gli effetti. Durante il festival i 18 ragazzi seguiranno le proiezioni dei titoli in gara e avranno la possibilità di confrontarsi con registi, attori, autori e professionisti del cinema.
Accanto alla visione dei film, il programma prevede infatti incontri con le delegazioni delle opere presentate alla Mostra e appuntamenti dedicati alle diverse professionalità della filiera cinematografica.
Un percorso che trasforma il festival anche in un laboratorio di educazione all’immagine: guardare un film, discuterlo, argomentare un giudizio e infine assumersi la responsabilità di una scelta.
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Casa Cinema Giovani, la nuova casa della giuria
La principale novità dell’edizione 2026 riguarda proprio gli spazi dedicati ai ragazzi.
Per la prima volta tutti gli incontri del Leoncino d’Oro saranno ospitati a Casa Cinema Giovani – Il luogo delle opportunità, il nuovo spazio del Lido pensato per studenti e giovani appassionati di cinema, in via delle Quattro Fontane 18/A.
Casa Cinema Giovani è stata ideata e realizzata da ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema e ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, e sostenuta nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Lo spazio ospiterà durante la Mostra incontri, occasioni di formazione e confronto, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi non soltanto ai film ma anche a ciò che accade dietro lo schermo.
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Due Ambassador racconteranno il Leoncino d’Oro
Un’altra novità riguarda il racconto dell’esperienza vissuta dalla giuria.
Grazie alla collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e nell’ambito del progetto Carta Giovani Nazionale, il percorso dei 18 studenti sarà seguito da due Ambassador, selezionati attraverso un contest dedicato alla valorizzazione del cinema tra i più giovani.
L’obiettivo è ampliare il racconto del Leoncino oltre le proiezioni e le discussioni della giuria, trasformando l’esperienza veneziana anche in uno strumento per coinvolgere un pubblico della stessa generazione dei giurati.
La premiazione l’11 settembre all’Hotel Excelsior
La cerimonia di premiazione del Leoncino d’Oro 2026 è in programma venerdì 11 settembre alle ore 16.30, nella Sala Tropicana 1 dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior, al Lido di Venezia.
Nel corso dello stesso appuntamento sarà assegnata anche la Segnalazione Cinema for UNICEF, altro storico riconoscimento legato al progetto.
A seguire, Casa Cinema Giovani ospiterà la festa conclusiva dell’edizione.
Lo scorso anno il Leoncino d’Oro e la Segnalazione Cinema for UNICEF furono assegnati a The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, film che alla 82ª Mostra ottenne poi anche il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria.
Leoncino d’Oro e David Giovani, il cinema visto dai ragazzi
Il Leoncino d’Oro e il David Giovani sono promossi da AGIS-Agiscuola, ANEC e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Due progetti storici che condividono una stessa idea: educare al cinema significa anche educare a guardare.
E forse proprio in un festival nel quale ogni film viene immediatamente misurato attraverso voti, applausi, pronostici e premi, lo sguardo di 18 ragazzi può avere un valore particolare: quello di ricordare che prima di diventare industria, mercato, red carpet e competizione, il cinema continua a esistere soltanto quando qualcuno si siede davanti a uno schermo e decide di guardare.