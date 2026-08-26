Couture, la recensione: Angelina Jolie e il rovescio della moda

L'altro uomo è il dottor Hansen, l'oncologo cui presta il volto Vincent Lindon. È lui a comunicare a Maxine la diagnosi e ad accompagnarla nei primi passi: le spiega che dovrà affrontare la chemioterapia, che conviene radersi i capelli prima che cadano, che le tocca mettere in pausa la vita e rinunciare al film cui tiene, perché lei una possibilità di guarire ce l'ha, a differenza di chi se n'è accorto troppo tardi. Le ricorda di avvertire la figlia, anche se Maxine, che intanto sta divorziando, la crede troppo piccola per capire. E quando lei gli chiede, quasi in un soffio, se può morire, lui risponde soltanto: «Tutti dobbiamo morire».

Poi, mentre la guarda allontanarsi, si accende una sigaretta. Sarebbe facile leggerla come l'ironia del medico che predica salute e intanto si avvelena, ma sarebbe una lettura troppo comoda: in quel gesto c'è soprattutto stanchezza, forse disperazione, l'umanità opaca di chi pronuncia sentenze del genere ogni giorno e deve pur trovare un modo per reggerne il peso.

Per prepararsi, Lindon ha lavorato a lungo in un reparto di oncologia, esercitandosi anche sui gesti e sui tracciati preoperatori. E si vede.