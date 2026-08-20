Valensole 1965, tutto sul film sull'avvistamento UFO da oggi al cinema

Il protagonista del film Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato, il personaggio di Maurice Masse, è interpretato da Matthias Van Khache. Attorno a lui si muove un cast che contribuisce a delineare il clima di crescente tensione e curiosità: Vahina Giocante, Sasha Gravat Harsch, Luc Palun e Bernard Destouches.

Il personaggio di Masse viene rappresentato come un uomo semplice, legato alla terra e improvvisamente esposto a un’attenzione che non ha cercato. La sua famiglia fatica a orientarsi tra fiducia e incredulità, mentre il paese si divide tra chi lo sostiene e chi lo considera inattendibile.

Un ruolo importante è affidato anche a Jacques Vallée, scienziato e ufologo, che entra nella vicenda con un approccio più analitico. Il suo punto di vista non si limita ai fatti riportati, ma prova a leggere anche la dimensione umana e psicologica dell’esperienza.

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