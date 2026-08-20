Valensole 1965, tutto sul film sull'avvistamento UFO da oggi al cinema

Valensole 1965, trama e cast del film sul celebre avvistamento UFO che esce oggi al cinemaCinema
Introduzione
Oggi, giovedì 20 agosto 2026, arriva nelle sale italiane Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato, film francese del 2024 diretto da Dominique Filhol e distribuito da Madison Pictures.
L’opera prende spunto da uno dei casi UFO più discussi mai registrati in Francia, ma sceglie un taglio lontano dalla fantascienza spettacolare. Al centro non c’è la “prova” di un contatto extraterrestre, bensì la frattura che un evento del genere può generare nella vita di una persona comune e nel suo ambiente sociale. La pellicola, infatti, non punta tanto sul “mistero in sé”, quanto sull’impatto che quell’episodio ha avuto sulla sua vita e su chi stava intorno all'agricoltore protagonista del presunto avvistamento, tra dubbi, curiosità e isolamento.
Diretto da Dominique Filhol, Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato vede al centro Maurice Masse, agricoltore che sostiene di aver assistito a un evento inspiegabile nei suoi campi.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: un episodio che cambia gli equilibri
Il film Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato è ambientato nella campagna di Valensole, tra i campi di lavanda, la routine di Maurice Masse viene interrotta da un episodio che non riesce a spiegare razionalmente. L’uomo racconta di aver visto qualcosa di anomalo nel proprio terreno, un oggetto che si comporta in modo del tutto fuori dall’ordinario e che lascia tracce fisiche sul suolo.
Da quel momento, la sua vita non è più la stessa. La voce dell’accaduto si diffonde rapidamente e il piccolo paese si ritrova improvvisamente sotto i riflettori. Curiosi, giornalisti e studiosi iniziano a gravitare attorno alla vicenda, trasformando un fatto privato in un caso pubblico.
Il film evita di soffermarsi troppo sugli aspetti “spettacolari” dell’evento e preferisce seguire ciò che accade dopo: lo sguardo degli altri, le reazioni contrastanti e la difficoltà di un uomo nel mantenere la propria versione dei fatti in un contesto sempre più pressante. Senza anticipare troppo, la narrazione si concentra soprattutto su come un’esperienza fuori dall’ordinario possa diventare un peso quotidiano.
Cast e personaggi: Matthias Van Khache è Maurice Masse
Il protagonista del film Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato, il personaggio di Maurice Masse, è interpretato da Matthias Van Khache. Attorno a lui si muove un cast che contribuisce a delineare il clima di crescente tensione e curiosità: Vahina Giocante, Sasha Gravat Harsch, Luc Palun e Bernard Destouches.
Il personaggio di Masse viene rappresentato come un uomo semplice, legato alla terra e improvvisamente esposto a un’attenzione che non ha cercato. La sua famiglia fatica a orientarsi tra fiducia e incredulità, mentre il paese si divide tra chi lo sostiene e chi lo considera inattendibile.
Un ruolo importante è affidato anche a Jacques Vallée, scienziato e ufologo, che entra nella vicenda con un approccio più analitico. Il suo punto di vista non si limita ai fatti riportati, ma prova a leggere anche la dimensione umana e psicologica dell’esperienza.
La regia di Dominique Filhol: il mistero come conseguenza
Dominique Filhol, già autore di lavori legati al tema UFO come I nove miliardi di nomi di Dio (2018) e il documentario Oggetti volanti: un segreto di Stato (2020), adotta qui nel film Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato un’impostazione più sobria.
L’inizio della pellicola costruisce un senso di attesa senza mostrare subito tutto ciò che accade. La macchina da presa segue il protagonista, lasciando spesso fuori campo ciò che sta realmente osservando, e privilegiando la sua percezione. Il risultato è un approccio più vicino al punto di vista umano che a quello del cinema di fantascienza tradizionale.
Con il passare dei minuti, la narrazione si sposta sempre più lontano dall’evento iniziale per concentrarsi sulle sue conseguenze. Il cuore del film diventa così la gestione del dubbio: non tanto “cosa è successo”, ma “cosa succede dopo quando nessuno ti crede davvero”.
La Provenza come spazio mentale oltre che fisico
I campi di lavanda di Valensole non sono solo uno sfondo estetico per il film Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato, ma una presenza costante che accompagna tutta la storia. Il paesaggio, con i suoi colori intensi e quasi irreali, contribuisce a creare un contrasto tra la normalità della vita rurale e l’eccezionalità di ciò che viene raccontato.
La fotografia insiste su questa dualità: la terra ordinaria e il cielo, la quotidianità e l’idea di qualcosa che la supera. Senza bisogno di effetti invasivi, il film costruisce un’atmosfera sospesa, in cui il dubbio resta sempre aperto.
Un dramma più che un film di fantascienza
Nonostante il punto di partenza sia un caso UFO, il film Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato si sviluppa soprattutto come dramma umano. L’elemento “straordinario” resta sullo sfondo, mentre in primo piano emergono le conseguenze sociali e psicologiche.
Il protagonista si ritrova progressivamente isolato, schiacciato tra curiosità esterna e diffidenza. Alcuni segnali del suo disagio vengono accennati lungo il racconto, ma il film non insiste mai in modo eccessivo sugli aspetti più sensazionalistici. Anche le reazioni più estreme vengono trattate con misura, senza trasformare la vicenda in un racconto spettacolare.
Jacques Vallée e la lettura del caso
La presenza nel cast di Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato di Jacques Vallée introduce un livello ulteriore di interpretazione. Il personaggio non si limita a raccogliere testimonianze, ma riflette su ciò che spesso sfugge ai rapporti ufficiali: la componente emotiva.
Secondo questa prospettiva, il caso non è solo un insieme di dati o descrizioni, ma anche un’esperienza vissuta, con tutte le sue ambiguità. È proprio questo aspetto a diventare uno dei punti più interessanti del film.
Una testimonianza che resiste nel tempo
Uno degli elementi su cui la pellicola Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato insiste è la coerenza del racconto di Maurice Masse. L’uomo, nella realtà, ha mantenuto la propria versione dei fatti per tutta la vita, senza mai ritrattare.
Il film non si concentra tanto sul dimostrare o smentire ciò che è accaduto, quanto sul peso di una testimonianza che resta immutata nel tempo, anche quando tutto intorno cambia.
Quando esce al cinema
Valensole 1965 – Cronaca di un incontro ravvicinato è un film francese del 2024 diretto da Dominique Filhol, della durata di 90 minuti. In Italia è distribuito da Madison Pictures e arriva nelle sale il 20 agosto 2026.
L’opera propone una rilettura sobria e umana di uno dei casi ufologici più discussi in Europa, privilegiando le conseguenze personali rispetto al mistero in sé.