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Cinema

Tom Holland, da Telemaco a Spider-Man: storia di un ragazzo che Hollywood può far crescere

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Tom Holland è Telemaco in Odissea di Christopher Nolan e dal 29 luglio torna nei panni di Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day. A trent’anni, l’attore inglese affronta il passaggio più difficile: diventare adulto senza rinnegare il ragazzo prodigio che lo ha reso una star. Da Billy Elliot a The Impossible, da Cherry a The Crowded Room, viaggio in una carriera costruita sul corpo, sulla vulnerabilità e su personaggi costretti a crescere prima del tempo. Perché il suo vero superpotere è saper cadere e rialzarsi.

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