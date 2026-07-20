Tom Holland è Telemaco in Odissea di Christopher Nolan e dal 29 luglio torna nei panni di Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day. A trent’anni, l’attore inglese affronta il passaggio più difficile: diventare adulto senza rinnegare il ragazzo prodigio che lo ha reso una star. Da Billy Elliot a The Impossible, da Cherry a The Crowded Room, viaggio in una carriera costruita sul corpo, sulla vulnerabilità e su personaggi costretti a crescere prima del tempo. Perché il suo vero superpotere è saper cadere e rialzarsi.