Si chiude domani una storia durata 4 anni. Il 17 luglio debutta su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Heartstopper Forever, il film che conclude la storia di Nick e Charlie. L'adattamento chiude il percorso iniziato nel 2022 con la prima stagione della serie, proseguito nel 2023 e nel 2024. Kit Connor e Joe Locke vestono ancora una volta i panni di Nick Nelson e Charlie Spring, i due protagonisti della serie la cui storia ha emozionato milioni di telespettatori. Diretto da Wash Westmoreland, Il film conferma gran parte del cast delle tre stagioni, composto da Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Rhea Norwood e Derek Jacobi, con una sola sostituzione: al posto di Olivia Colman, che ha interpretato il ruolo di Sarah Nelson nelle prime tre stagioni della serie, ci sarà Anna Maxwell Martin.

La trama e i temi

Dopo aver affrontato insieme il bullismo, il coming out e le difficoltà legate alla salute mentale, Nick e Charlie si trovano davanti alla sfida più complessa della loro relazione: diventare adulti. Il passaggio a una nuova fase della vita li costringe infatti a fare i conti con scelte inevitabili. Nick è pronto a trasferirsi all'università, mentre Charlie resta a scuola e scopre una crescente autonomia. La prospettiva di una relazione a distanza mette così alla prova un legame che fino a quel momento era sembrato indissolubile. Il film ruota attorno ai timori che accompagnano questo cambiamento: l'incertezza per il futuro, il peso del passato e il dubbio che il primo amore possa resistere ai cambiamenti e allo scorrere del tempo. Dubbi che attanagliano anche il gruppo di amici dei due ragazzi, tra amori, amicizie e percorsi destinati a prendere direzioni diverse. Il cuore emotivo della vicenda, però, resta la crescita di Nick e Charlie, chiamati a costruire un rapporto più maturo imparando a non dipendere esclusivamente l'uno dall'altro. Uno dei momenti più intensi del film nasce quando le fragilità di Charlie esplodono, portando in primo piano il tema della dipendenza affettiva. Nick comprende che amare qualcuno significa anche lasciargli lo spazio per trovare un proprio equilibrio e gli dice: “Ho bisogno che tu stia bene senza di me”. Una consapevolezza dolorosa, ma fondamentale nel percorso di maturazione di entrambi. Pur raccontando la paura della separazione, le incertezze del futuro e il difficile ingresso nell'età adulta, il film promette di conservare l'identità che ha reso Heartstopper un fenomeno globale: una storia romantica, delicata e profondamente rassicurante, capace di parlare a un'intera generazione e di rappresentare un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+.

Le curiosità

Oltre ad aver conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, la serie Heartstopper nasconde anche diverse curiosità. In fase di casting, ad esempio, Kit Connor aveva inizialmente sostenuto il provino per interpretare Charlie Spring, ma i responsabili della selezione capirono subito che fosse perfetto per il ruolo di Nick Nelson. Joe Locke, invece, era al suo debutto assoluto davanti alla macchina da presa e proprio grazie alla serie ha iniziato la sua carriera da attore. Alcuni personaggi, come Imogen Heaney e Isaac Henderson, sono stati creati esclusivamente per l'adattamento televisivo e non compaiono nei graphic novel originali: Alice Oseman li ha introdotti per arricchire le dinamiche narrative. La stessa autrice compare inoltre in un breve cameo nell'ottavo episodio della prima stagione, dove appare su un treno mentre disegna sul suo tablet, un omaggio alle origini del fumetto. Nella trasposizione televisiva è invece scomparso Oliver, il fratello minore di Charlie, eliminato per rendere la storia più agile e contenere il numero di personaggi. Un'altra particolarità riguarda le iconiche foglioline, i cuori e le altre animazioni che accompagnano i momenti più romantici: sono ispirate ai disegni originali di Alice Oseman e contribuiscono a trasportare sullo schermo l'estetica dei fumetti. Prima di diventare un fenomeno mondiale e approdare su Netflix, infine, Heartstopper era nato come webcomic indipendente pubblicato dall'autrice sulle piattaforme Tumblr e Tapas.

Il successo della serie

Nel corso degli anni Heartstopper ha ottenuto non solo i favori della critica ma anche numerosi riconoscimenti per la qualità della sceneggiatura, delle interpretazioni e della produzione. La serie ha ricevuto 17 candidature ai Children's & Family Emmy Awards, conquistando complessivamente sette premi, tra cui quello per la Miglior serie per giovani adolescenti nel 2022. I protagonisti Kit Connor e Joe Locke sono stati premiati per le loro interpretazioni, mentre l'autrice Alice Oseman ha ricevuto due riconoscimenti per la sceneggiatura. A questi si aggiungono tre GLAAD Media Awards come miglior programma per bambini e famiglie, un BAFTA Cymru Award assegnato al regista Euros Lyn, due Royal Television Society Awards, un Dorian Award, cinque Kidscreen Awards e un MTV Movie & TV Award.