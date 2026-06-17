Heartstopper Forever, trailer del film sul destino di Nick e Charlie

Dal 17 luglio 2026 sarà disponibile su Netflix il film che metterà la parola fine alla storia nata dalla celebre serie tratta dai romanzi grafici e dal webcomic omonimo creati da Alice Oseman. In attesa del debutto in streaming, è stato diffuso online il video promozionale ufficiale italiano, che offre un primo sguardo agli eventi che attendono i protagonisti Nick e Charlie

I fan di Heartstopper hanno finalmente una data da segnare sul calendario. Dal 17 luglio 2026 sarà disponibile su Netflix Heartstopper Forever, il film che metterà la parola fine alla storia nata dalla celebre serie tratta dai romanzi grafici e dal webcomic omonimo creati da Alice Oseman. In attesa del debutto in streaming, è stato diffuso online il trailer ufficiale italiano (che potete guardare nel video in alto, nella clip posta in testa a questo articolo), che offre un primo sguardo agli eventi che attendono i protagonisti Nick e Charlie.

Il film che chiude il percorso della serie

La pellicola rappresenta l'epilogo dell'universo narrativo di Heartstopper e riporta al centro della scena i personaggi interpretati da Kit Connor e Joe Locke. Nick e Charlie appaiono più uniti che mai e il loro legame sembra attraversare una fase di particolare sintonia. Tuttavia, l'equilibrio raggiunto viene messo alla prova da cambiamenti importanti e inevitabili.

Nick è ormai pronto a iniziare l'università, mentre Charlie si trova a vivere una nuova fase della propria esperienza scolastica, caratterizzata da una crescente autonomia. La prospettiva di una relazione a distanza inizia però a farsi concreta e il peso della separazione si fa sentire progressivamente.

Dubbi e nuove sfide per la coppia

Con il passare del tempo, le incertezze prendono il sopravvento e la relazione tra Nick e Charlie si confronta con quella che viene presentata come la prova più difficile affrontata fino a questo momento. Il film si concentra così sulle conseguenze emotive del cambiamento e sulla complessità di un rapporto chiamato a misurarsi con nuove circostanze e con il timore che la distanza possa modificare gli equilibri costruiti nel tempo.

Il trailer suggerisce un racconto incentrato sui sentimenti, sulle trasformazioni personali e sulle difficoltà che accompagnano il passaggio verso una nuova fase della vita, mettendo al centro la domanda che da sempre accompagna le storie dei primi amori: possono davvero durare per sempre?

Anche gli amici affrontano il cambiamento

La conclusione di Heartstopper non riguarda soltanto Nick e Charlie. Anche gli altri personaggi della serie sono alle prese con le proprie vicende sentimentali e con le sfide legate all'amicizia. Le loro esperienze si sviluppano tra momenti di felicità e difficoltà, in un percorso segnato dagli aspetti dolci e amari della crescita e dei cambiamenti che l'accompagnano.

Con Heartstopper Forever, Netflix si prepara dunque a congedare una delle sue serie più amate, affidando al film il compito di raccontare l'ultimo capitolo del percorso di Nick, Charlie e del gruppo di amici che li ha accompagnati fino a questo momento.