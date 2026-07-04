Gioia mia vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco

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Gioia mia, il film di Spampinato vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco

Cinema
©Webphoto

L'opera prima di Margherita Spampinato, si è aggiudicata il CineKindl Award del Filmfest di Monaco, il festival in Germania secondo per importanza solo a Berlino. Rivelazione degli ultimi David di Donatello – premiato per il miglior esordio e per la prova straordinaria di Aurora Quattrocchi – premiato ai Globi d’oro e alla sua prima apparizione al Festival di Locarno, il film è distribuito per l'Italia da Fandango e in Germania da Arsenal Filmverleih

Prodotto da Yagi Media, distribuito per l'Italia da Fandango e in Germania da Arsenal Filmverleih, una delle rivelazioni degli ultimi David di Donatello - premiato per il miglior esordio e per la prova straordinaria di Aurora Quattrocchi - premiato ai Globi d'oro e alla sua prima apparizione al Festival di Locarno, il film di Spampinato si è aggiudicato il CineKindl Award del Filmfest di Monaco, il festival in Germania secondo per importanza solo a Berlino, frequentato annualmente da più di 80mila spettatori che presenta ogni anno più di 200 pellicole. 

la motivazione della giuria del CineKindl Award

Questa, in sintesi, la motivazione della giuria del CineKindl Award: "Abbiamo deciso all'unanimità di assegnare il CineKindl Award a un film che ci ha profondamente emozionato. La sua splendida fotografia, le interpretazioni straordinarie e la narrazione sicura ci ricordano che l'amore non ha età e che le relazioni che costruiamo sono tra i tesori più preziosi che possediamo. È anche la storia di un luogo che resiste insieme alle sue donne, unite da una storia condivisa. Le donne anziane, così spesso trascurate sia nella società che sullo schermo, formano una comunità di quartiere, creando una struttura di tradizione senza tempo. Crediamo che questo sia un film importante per il pubblico giovane di oggi". "Siamo felici che un'opera di debutto italiana si imponga in un festival importante. Gioia mia aveva già sorpreso a Locarno, un altro festival dove era stato accompagnato dalle selezioni curate da Cinecittà/Filmitalia, e da lì è partito un viaggio magnifico. Sono riconoscimenti che raccontano il talento del nostro cinema e la sua capacità di raggiungere pubblici internazionali", afferma Manuela Cacciamani, Ad di Cinecittà.

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