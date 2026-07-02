Locarno Film Festival 2026, Mutrion l'unico corto italiano

Introduzione

L’Italia avrà un solo rappresentante nella competizione internazionale dedicata ai cortometraggi della 79ª edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto 2026. A conquistare un posto nella sezione “Pardi di domani” è Mutrion, film diretto dal giovane regista veneziano Marco Cavazzin, scelto per prendere parte a uno dei concorsi più prestigiosi riservati alle opere brevi nel panorama cinematografico internazionale. La selezione assume un significato particolare non soltanto perché il cortometraggio è l’unico titolo italiano in gara nella sezione, ma anche perché porta all’attenzione del pubblico e della critica una storia profondamente radicata nella cultura e nelle tradizioni della Laguna Veneta.

La presenza di Mutrion al festival svizzero conferma la volontà della manifestazione di valorizzare nuovi autori e progetti capaci di esplorare temi identitari attraverso uno sguardo originale. Ambientato in una piccola comunità lagunare e costruito attorno a una leggenda popolare che diventa metafora di appartenenza e crescita, il cortometraggio affronta il tema del ritorno alle proprie origini intrecciando memoria, legami familiari e suggestioni legate al folklore locale. Per Marco Cavazzin, appena ventiseienne, la partecipazione al Locarno Film Festival rappresenta un'importante occasione di visibilità internazionale, inserendo il suo lavoro in un contesto che da sempre riserva grande attenzione al cinema d'autore emergente.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Mutrion.