Citizen Vigilante, trama e cast del film tedesco vietato in Germania che piace a Elon MuskCinema
Introduzione
Il film Citizen Vigilante del regista tedesco Uwe Boll è stato girato in Croazia. Racconta la storia di Michael Sanders (Armie Hammer), un ex ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti che decide di diventare un giustiziere e di prendere di mira criminali. L’uomo, “ricercato dalla polizia, ma anche improbabile eroe popolare”, ottiene poi un vasto seguito sui social network. Tuttavia, nella pellicola i crimini vengono quasi sempre commessi da persone migranti. Come spiega la rivista Variety, a causa dell’estrema violenza e per il presunto messaggio anti-immigrati, il thriller d’azione è stato bandito in Germania.
Quello che devi sapere
IL SUPPORTO DI ELON MUSK
Al contrario, l’imprenditore statunitense Elon Musk ha promosso il film d’azione Citizen Vigilante di Uwe Boll. Lo scorso giovedì il patron di Tesla e di Space X aveva pubblicato su X, il social network di sua proprietà, un link temporaneo per rendere accessibile per 48 ore agli utenti la pellicola, mentre il giorno successivo aveva condiviso uno screenshot che ne aveva evidenziato l’alto gradimento (pari al 95%) da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. Anche gruppi e utenti legati all’estrema destra statunitense hanno organizzato una mobilitazione per la promozione del film, al quale hanno attribuito il massimo punteggio su tutti i siti di recensioni disponibili e che hanno acquistato in massa su Amazon Prime, piattaforma di distribuzione negli Stati Uniti dove attualmente la pellicola risulta il titolo più visto. Inoltre, il regista Uwe Boll ha annunciato di essere già al lavoro sul sequel Citizen Vigilante 2. In Italia, invece, la pagina Instagram Welcome to Favelas, nata per documentare episodi di degrado urbano e vicina alla destra italiana, ha annunciato che organizzerà una proiezione gratuita del film a Roma e che si farà carico delle spese per il doppiaggio in italiano. In passato, la pagina aveva dichiarato di essere in contatto con alcuni rappresentanti di Musk.
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LA CENSURA IN GERMANIA
Lo scorso maggio il film Citizen Vigilante di Uwe Boll non aveva ottenuto il permesso per la distribuzione nei cinema in Germania da parte di FSK, l’autorità tedesca che regola le uscite cinematografiche, che aveva ritenuto che la pellicola promuovesse la giustizia privata e rappresentasse una visione distorta e diffamatoria delle persone migranti. La FSK aveva quindi classificato il film nella categoria “KK”, che indica le pellicole non sottoposte alla classificazione di età e, pertanto, escluse dalla normale distribuzione nei circuiti commerciali in Germania. In un’intervista alla rivista conservatrice tedesca Tichys Einblick, il regista (nel 2009 vincitore di due Razzie Awards) aveva però replicato di essere stato ingiustamente censurato con una decisione politicamente motivata e aveva anzi descritto la pellicola come “l’unico film che affronta in modo critico il tema dei crimini commessi dagli immigrati”, accusando inoltre l’FSK di aver violato la libertà di espressione sancita dalla Costituzione tedesca. Diverse recensioni delle riviste cinematografiche, invece, sono piuttosto critiche nei confronti del film. “Boll, una figura imbarazzante nel panorama cinematografico sin dai primi anni Duemila, ci offre un’opera violenta, incoerente e moralmente corrotta”, ha scritto Todd Gilchrist, giornalista della rivista Variety.
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ARMIE HAMMER, IL RITORNO AL CINEMA DOPO GLI SCANDALI
L’attore statunitense Armie Hammer, noto per aver recitato nei film The Social Network (2010) di David Fincher, J. Edgar (2011) di Clint Eastwood e Chiamami col tuo nome (2017) di Luca Guadagnino, era stato “cancellato” da Hollywood a partire dal 2021, quando era finito al centro di accuse di molestie sessuali e di presunti istinti cannibali. Il ruolo nella pellicola Citizen Vigilante di Uwe Boll è uno dei primi ottenuti dopo il suo allontanamento da parte dell’agenzia di talenti Wme. Nel 2023, la procura di Los Angeles, che aveva aperto un'inchiesta sul suo conto, aveva rinunciato all'incriminazione per insufficienza di elementi. Da allora Hammer ha recitato in un western e ha lanciato un podcast. Il cast del film Citizen Vigilante include anche Costas Mandylor, Désirée Giorgetti, Steffen Mennekes, Neb Chupin e Mukit Abdul Hamid.
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