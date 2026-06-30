Al contrario, l’imprenditore statunitense Elon Musk ha promosso il film d’azione Citizen Vigilante di Uwe Boll. Lo scorso giovedì il patron di Tesla e di Space X aveva pubblicato su X, il social network di sua proprietà, un link temporaneo per rendere accessibile per 48 ore agli utenti la pellicola, mentre il giorno successivo aveva condiviso uno screenshot che ne aveva evidenziato l’alto gradimento (pari al 95%) da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. Anche gruppi e utenti legati all’estrema destra statunitense hanno organizzato una mobilitazione per la promozione del film, al quale hanno attribuito il massimo punteggio su tutti i siti di recensioni disponibili e che hanno acquistato in massa su Amazon Prime, piattaforma di distribuzione negli Stati Uniti dove attualmente la pellicola risulta il titolo più visto. Inoltre, il regista Uwe Boll ha annunciato di essere già al lavoro sul sequel Citizen Vigilante 2. In Italia, invece, la pagina Instagram Welcome to Favelas, nata per documentare episodi di degrado urbano e vicina alla destra italiana, ha annunciato che organizzerà una proiezione gratuita del film a Roma e che si farà carico delle spese per il doppiaggio in italiano. In passato, la pagina aveva dichiarato di essere in contatto con alcuni rappresentanti di Musk.

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