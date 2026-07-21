Safe House: Non fidarti di nessuno, trama e cast del film

Introduzione
Arriva in prima visione su Italia 1 l'action thriller del 2025 diretto da Jamie Marshall. Un gruppo di agenti federali si ritrova barricato in un rifugio segreto dopo un attentato a Los Angeles, ma il vero pericolo potrebbe nascondersi tra loro
Quello che devi sapere
Quando e dove vedere il film
Va in onda martedì 21 luglio, in prima serata su Italia 1, Safe House - Non fidarti di nessuno. Il film, uscito nel 2025 e diretto da Jamie Marshall, propone poco più di un'ora e mezza di tensione ininterrotta, tra sparatorie, scontri ravvicinati e continui cambi di prospettiva. Chi non potesse seguirlo in diretta televisiva avrà la possibilità di recuperarlo in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
La trama
La vicenda prende il via a Los Angeles, subito dopo un violento attacco armato. Durante la scorta al convoglio del vicepresidente degli Stati Uniti, un commando organizzato scatena un'offensiva devastante, costringendo un gruppo di agenti federali a rifugiarsi in una base protetta in attesa che l'emergenza rientri. Ciò che dovrebbe essere un semplice riparo temporaneo si trasforma però in una trappola psicologica. Isolati e sotto assedio, gli agenti iniziano a sospettare l'uno dell'altro, nel timore che il responsabile dell'attentato possa trovarsi proprio all'interno della struttura. Con il passare delle ore emerge che l'obiettivo reale dell'operazione non è soltanto colpire il vicepresidente, ma recuperare un dispositivo top secret custodito da uno del gruppo. Tra interrogatori, tradimenti e scontri sempre più duri, la caccia al traditore conduce verso una cospirazione ben più ampia e radicata nei vertici del potere.
Il cast
Nel cast figurano Lucien Laviscount, Hannah John-Kamen, Ethan Embry, Lewis Tan, Holt McCallany, Adam Levy e Brett Cullen, affiancati da numerosi altri attori in ruoli di contorno. Tra i nomi in cartellone, quello di Lucien Laviscount ha attirato l'attenzione anche per ragioni estranee al film: l'attore è stato al centro delle cronache di gossip per una presunta frequentazione con la popstar colombiana Shakira. La presenza di interpreti provenienti da produzioni televisive e action contribuisce a definire il tono del racconto, giocato interamente sulla claustrofobia e sul sospetto reciproco.
Le curiosità sulla produzione
Il progetto ha attraversato alcuni cambiamenti significativi prima di arrivare sullo schermo. Secondo quanto emerso, l'ambientazione originaria avrebbe dovuto essere quella delle favelas di Rio de Janeiro, poi accantonata per ragioni legate alla sicurezza. La produzione ha così spostato l'intera vicenda a Los Angeles, città che finisce per diventare parte integrante dell'atmosfera del film. Le riprese si sono concentrate proprio nella città californiana, sfruttando gli spazi urbani per costruire il senso di minaccia costante che attraversa la storia. Non manca, inoltre, qualche omaggio al cinema del passato: la pellicola contiene un riferimento a uno dei personaggi resi celebri da Steve McQueen ne La grande fuga, classico del 1963, in un piccolo gioco di citazioni pensato per gli appassionati.
Uno stile che richiama i thriller di spionaggio
Pur realizzato con un budget contenuto, Safe House - Non fidarti di nessuno punta con decisione sul ritmo e sull'accumulo di tensione. La struttura del racconto, quasi interamente ambientato all'interno di un unico luogo, richiama le atmosfere dei thriller politici degli anni Duemila e di serie televisive incentrate sull'azione in tempo reale, dove ogni minuto conta e nessun personaggio è davvero al di sopra di ogni sospetto. Doppi giochi, identità nascoste e alleanze che si sgretolano sono gli ingredienti principali di una vicenda costruita per tenere lo spettatore in tensione fino all'ultimo.