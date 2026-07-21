Safe House: Non fidarti di nessuno, trama e cast del film

Pur realizzato con un budget contenuto, Safe House - Non fidarti di nessuno punta con decisione sul ritmo e sull'accumulo di tensione. La struttura del racconto, quasi interamente ambientato all'interno di un unico luogo, richiama le atmosfere dei thriller politici degli anni Duemila e di serie televisive incentrate sull'azione in tempo reale, dove ogni minuto conta e nessun personaggio è davvero al di sopra di ogni sospetto. Doppi giochi, identità nascoste e alleanze che si sgretolano sono gli ingredienti principali di una vicenda costruita per tenere lo spettatore in tensione fino all'ultimo.