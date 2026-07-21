Delibal - Dolce veleno, trama e cast del film turco stasera in tv

Introduzione
Arriva in prima serata su Canale, martedì 21 luglio, la pellicola turca del 2015 diretta da Ali Bilgin e interpretata da Çağatay Ulusoy e Leyla Lydia Tuğutlu. Un dramma sentimentale che va oltre la classica storia d'amore per raccontare il peso della malattia mentale all'interno di una coppia
Quello che devi sapere
Dove e quando vedere il film
L'appuntamento è per martedì 21 luglio, in prima serata su Canale 5. Delibal - Dolce veleno rientra nella programmazione estiva con cui Mediaset ha scelto di valorizzare il cinema e le produzioni provenienti dalla Turchia, dopo l'acquisizione di diversi nuovi titoli seriali per il 2026. Chi non riuscisse a seguirlo in diretta potrà recuperarlo successivamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Uscito nelle sale turche undici anni fa, il film ha ottenuto un notevole riscontro commerciale in patria, superando i sei milioni di dollari di incasso. La regia porta la firma di Ali Bilgin, apprezzato soprattutto per le sue serie televisive, mentre la sceneggiatura è opera di Yıldırım Türker.
La trama
Al centro della vicenda ci sono due giovani dai percorsi apparentemente opposti. Barış è uno studente di architettura brillante e pieno di entusiasmo che, accanto agli studi, coltiva una forte passione per la musica. Impulsivo e profondamente romantico, vive con leggerezza fino al momento in cui incontra Füsun, ragazza determinata e ambiziosa, concentrata unicamente sul proprio futuro accademico. L'obiettivo di lei è chiaro: laurearsi con i voti più alti e proseguire gli studi negli Stati Uniti, senza lasciarsi condizionare dai sentimenti. Ma l'incontro con Barış incrina questa determinazione. Ciò che sembra l'inizio di una favola si trasforma progressivamente in un legame complesso, segnato dalla scoperta della fragilità psicologica del giovane e dalle conseguenze che questa comporta sull'equilibrio della coppia.
Il cast
I due protagonisti sono interpretati da volti molto amati dal pubblico internazionale delle produzioni turche. Nei panni di Barış c'è Çağatay Ulusoy, qui al primo ruolo da protagonista sul grande schermo, mentre Füsun ha il volto di Leyla Lydia Tuğutlu. Ad affiancarli, un nutrito gruppo di interpreti in ruoli di contorno: figurano tra gli altri Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Zafer Akkoyun, Toprak Sağlam, Mert Carım, Barış Aytaç, Ali Seyitoğlu, Kıvılcım Ural ed Emre Karaoğlu. Le riprese si sono svolte a Istanbul, città che fa da sfondo alle vicende dei due giovani.
Il significato del titolo
Tradotto dal turco, Delibal significa letteralmente "miele pazzo". Si tratta di un particolare tipo di miele prodotto in alcune zone della Turchia, noto anche altrove come "mad honey"; se consumato in grandi quantità, può risultare tossico per l'organismo. L'immagine funziona come una metafora efficace dell'intera storia: un sentimento inizialmente dolcissimo e travolgente, capace però di trasformarsi lentamente in sofferenza. Il sottotitolo italiano, Dolce veleno, raccoglie proprio questa doppia natura, restituendo l'idea di un amore che nutre e al tempo stesso può ferire chi lo vive.
Perché il film ha colpito il pubblico
Ciò che ha reso Delibal - Dolce veleno diverso da molte altre pellicole romantiche è il modo in cui affronta il tema della salute mentale. Il disturbo che colpisce Barış non viene trattato come un semplice espediente narrativo, ma diventa il vero fulcro della storia. La regia accompagna lo spettatore nel graduale cambiamento del protagonista, mostrando quanto sia difficile convivere con una sofferenza spesso invisibile e quanto risulti complicato, anche per chi sta accanto, comprendere fino in fondo ciò che l'altro attraversa. È proprio questa sensibilità nel raccontare argomenti delicati ad aver conquistato milioni di spettatori nel corso degli anni, trasformando il film in uno dei titoli romantici turchi più apprezzati a livello internazionale. Il peso delle aspettative, la difficoltà di costruire un futuro condiviso e l'impatto della malattia sulla vita di coppia sono i nodi emotivi attorno a cui ruota l'intera vicenda, capace di alternare momenti di dolcezza a passaggi decisamente più drammatici.