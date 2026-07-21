Delibal - Dolce veleno, trama e cast del film turco stasera in tv

Al centro della vicenda ci sono due giovani dai percorsi apparentemente opposti. Barış è uno studente di architettura brillante e pieno di entusiasmo che, accanto agli studi, coltiva una forte passione per la musica. Impulsivo e profondamente romantico, vive con leggerezza fino al momento in cui incontra Füsun, ragazza determinata e ambiziosa, concentrata unicamente sul proprio futuro accademico. L'obiettivo di lei è chiaro: laurearsi con i voti più alti e proseguire gli studi negli Stati Uniti, senza lasciarsi condizionare dai sentimenti. Ma l'incontro con Barış incrina questa determinazione. Ciò che sembra l'inizio di una favola si trasforma progressivamente in un legame complesso, segnato dalla scoperta della fragilità psicologica del giovane e dalle conseguenze che questa comporta sull'equilibrio della coppia.