Beast, trama e cast del film con Idris Elba stasera in tv

Introduzione
Va in onda su Italia 1, lunedì 29 giugno, il thriller del 2022 diretto da Baltasar Kormákur. Idris Elba nel è un padre costretto a fronteggiare un leone in fuga dai bracconieri nella savana sudafricana in questa pellicola che mescola adrenalina pura, tensione familiare e la forza brutale della natura selvaggia
Quello che devi sapere
La trama
C'è qualcosa di primitivo e inevitabile nel conflitto al centro di Beast: l'uomo contro la natura, il predatore contro la preda, con i ruoli che si confondono e si ribaltano. Il film ruota attorno al dottor Nate Samuels, medico rimasto vedovo da poco, che decide di partire con le due figlie adolescenti per una riserva naturale nel cuore del Sudafrica. La meta non è casuale: si tratta del luogo in cui Nate ha conosciuto sua moglie, un viaggio pensato come rituale di guarigione e riavvicinamento affettivo con le ragazze. Ma quello che si preannuncia come un pellegrinaggio emotivo si trasforma ben presto in qualcosa di molto più oscuro.
La minaccia
Prima ancora che i protagonisti mettano piede nella riserva, qualcosa si è già incrinato nell'equilibrio del territorio. Un branco di leoni viene decimato da un gruppo di bracconieri, e l'unico sopravvissuto è il maschio alfa. Ferito, disorientato e privato del suo gruppo, l'animale smette di comportarsi secondo i canoni naturali: non caccia per nutrirsi, ma attacca tutto ciò che incontra, guidato da un impulso di rabbia e difesa che non conosce più limiti. Quando il leone incrocia il cammino di Nate e delle sue figlie, la vacanza si trasforma in una corsa disperata per restare in vita.
Il cast
A tenere sulle spalle l'intero film c'è Idris Elba, attore britannico capace di trasmettere fisicità e profondità emotiva in egual misura. Nei panni di Nate Samuels costruisce un personaggio diviso tra il dolore del lutto, i sensi di colpa e un istinto protettivo che lo spinge oltre ogni limite. Al suo fianco, Iyana Halley interpreta Meredith, la figlia maggiore dal carattere ribelle e conflittuale, mentre Leah Sava Jeffries veste i panni di Norah, la più giovane, dalla sensibilità più acuta. A completare il nucleo narrativo troviamo Sharlto Copley nel ruolo di Martin Battles, biologo della riserva e vecchio amico di Nate, figura di riferimento che conosce il territorio e prova a guidare il gruppo nella crisi. Naledi Mogadime appare nei flashback nel ruolo di Amahle, la moglie scomparsa di Nate, il cui ricordo permea l'intera vicenda.
La regia
A dirigere Beast è l'islandese Baltasar Kormákur, regista noto per saper bilanciare cinema d'azione e tensione emotiva. Nel suo curriculum figurano titoli come Everest, Cani sciolti e Contraband, tutti caratterizzati da una vocazione per gli ambienti estremi e per la pressione psicologica sui personaggi. Per Beast ha scelto di girare interamente in Sudafrica, sfruttando le location reali di Città del Capo, della provincia del Limpopo e del Northern Cape per creare un'atmosfera autentica e claustrofobica nonostante la vastità degli spazi aperti. Il leone protagonista, va detto, non è reale: l'animale è stato interamente creato con effetti visivi digitali, sviluppati con tecnologie tra le più avanzate del settore.
Lutto, famiglia e natura: i temi profondi del film
Dietro l'impianto da thriller d'azione, Beast cela una riflessione sul dolore e sulla ricomposizione dei legami familiari. Nate non è solo un uomo in pericolo: è un padre che cerca di riconquistare la fiducia delle proprie figlie dopo anni di assenze, un uomo che deve fare i conti con la perdita e con il senso di colpa. La savana diventa lo specchio di questo conflitto interiore: un luogo dove le regole normali non valgono, dove la sopravvivenza richiede di ritrovare qualcosa di essenziale in sé stessi.