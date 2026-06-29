Beast, trama e cast del film con Idris Elba stasera in tv

A dirigere Beast è l'islandese Baltasar Kormákur, regista noto per saper bilanciare cinema d'azione e tensione emotiva. Nel suo curriculum figurano titoli come Everest, Cani sciolti e Contraband, tutti caratterizzati da una vocazione per gli ambienti estremi e per la pressione psicologica sui personaggi. Per Beast ha scelto di girare interamente in Sudafrica, sfruttando le location reali di Città del Capo, della provincia del Limpopo e del Northern Cape per creare un'atmosfera autentica e claustrofobica nonostante la vastità degli spazi aperti. Il leone protagonista, va detto, non è reale: l'animale è stato interamente creato con effetti visivi digitali, sviluppati con tecnologie tra le più avanzate del settore.