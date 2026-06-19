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Palm Grove, arriva il thriller con protagoniste Kate Hudson e Ana De Armas

Cinema

Vittoria Romagnuolo

©IPA/Fotogramma

Le due star di Hollywood saranno protagoniste di una storia originale condita da sfumature erotiche firmata dall'ungherese Kornél Mundruczó, acclamato autore di "Pieces of a Woman"

A Hollywood si discutono i dettagli di Palm Grove, il nuovo film di Kornél Mundruczó, l'autore ungherese premiato a Cannes e a Venezia, che avrà come protagoniste Ana de Armas e Kate Hudson, quest'ultima inarrestabile dopo la stagione di successo di Song Sung Blue, pellicola per cui ha ricevuto una candidatura all'Oscar. 
Il film, presentato come un thriller dalle sfumature erotiche, che racconta una storia originale scritta da James Morosini, autore di film e serie televisive, sarà un prodotto targato Chernin Entertainment, compagnia oggi in vista grazie al successo di produzioni indipendenti e di grande successo come Backrooms, uno dei film più in vista della stagione in corso. 

Un thriller dai produttori di Backrooms

Kate Hudson e Ana de Armas saranno presto coinvolte in una storia accattivante, caratterizzata da tradimenti e vendette, ambientata in uno dei quartieri più esclusivi di Miami. 
Sono questi i pochi dettagli della trama di Palm Grove diffusi da Deadline che ha riportato in esclusiva la notizia della convocazione delle due attrici per il nuovo film di Kornél Mundruczó, già regista di White God - Sinfonia per Hagen, premiato al Festival di Cannes, e di Pieces of a Woman, per cui Vanessa Kirby ha ricevuto la Coppa Volpi a Venezia. 
La produzione d'autore ha acceso la curiosità tra gli addetti ai lavori che in questo momento seguono con attenzione le mosse di Chernin Entertainment, che ha co-prodotto il film fenomeno con record al box office Backrooms e che ha già acquisito a fine maggio la produzione di One Month Mark, rom-com che era ambita da oltre quaranta produttori e finanziatori e di cui si sa ancora pochissimo. Anche i dettagli questa vendita sono stati diffusi da Deadline

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I fan di Hudson e de Armas dovranno attendere per conoscere altri dettagli di Palm Grove, un film che sembra già interessante sulla carta visto il peso dei professionisti coinvolti e l'appeal delle sue due star femminili principali.
Kate Hudson è super impegnata in questo momento. Dopo la fine delle riprese di Hello & Paris, in cui divide la scena con Javier Bardem, ci sarà da lavorare sulla terza stagione di Running Point in cui recita ed è anche produttrice esecutiva. 
Ana de Armas, che fino ad ora si è dedicata quasi esclusivamente al cinema, è adesso coinvolta con una miniserie targata Apple TV+ dal titolo Safe Houses. Lo scorso anno è stata al cinema in estate con Ballerina, spin-off della saga dei film di John Wick. 

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