Sono incominciate le riprese che segnano il ritorno di Salvo Ficarra e Valentino Picone al cinema, con un nuovo progetto che li vede nuovamente protagonisti sia davanti sia dietro la scrivania della scrittura. Il film, atteso nelle sale cinematografiche a fine anno, si presenta già come uno dei titoli centrali nella prossima programmazione, anche grazie alla presenza nel cast di Anna Foglietta e Vittoria Puccini
Con La notte delle fragole, Ficarra e Picone tornano sul set con un nuovo film, attesissimo dalla loro folta e affezionata fanbase.
L’avvio delle riprese di La notte delle fragole segna il ritorno di Salvo Ficarra e Valentino Picone al cinema, con un nuovo progetto che li vede nuovamente protagonisti sia davanti sia dietro la scrivania della scrittura.
Con il primo ciak ufficiale è partita la lavorazione della pellicola, che riporta il duo palermitano sul grande schermo dopo le recenti esperienze tra cinema e televisione. Ficarra e Picone, infatti, non si limitano alla recitazione: hanno firmato anche la sceneggiatura del film, confermando un ruolo creativo pienamente attivo all’interno del progetto.
A dirigere la produzione è Alessandro Veronesi, mentre la trama rimane, almeno per il momento, completamente coperta dal riserbo. L’unico spiraglio narrativo arriva dai protagonisti stessi, che hanno scelto i social per comunicare l’inizio delle riprese con la frase: “Oggi primo ciak, tra poco al cinema. Felicissimi”. Una comunicazione essenziale, preceduta di pochi giorni dalla pubblicazione del copione, condiviso come anticipazione del lavoro in corso.
Il film, atteso nelle sale cinematografiche a fine anno, si presenta già come uno dei titoli centrali nella prossima programmazione, anche grazie alla presenza nel cast di Anna Foglietta e Vittoria Puccini.
Riprese interamente a Roma e calendario produttivo definito
La lavorazione del film La notte delle fragole si svolge interamente a Roma, dove è stato allestito il set. La capitale ospiterà tutte le fasi delle riprese fino alla loro conclusione, prevista per la metà di luglio, definendo così un arco produttivo concentrato e temporalmente ben scandito.
Questa scelta organizzativa consente di mantenere una continuità operativa senza spostamenti di location, con una pianificazione che accompagna l’intero sviluppo del progetto fino alla fase finale di produzione.
Produzione e distribuzione tra Tramp Limited e Medusa Film
Sul piano industriale, La notte delle fragole nasce sotto la produzione di Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che ne curerà la distribuzione nelle sale cinematografiche.
L’asset produttivo costruisce un sistema di collaborazione tra realtà già consolidate nel panorama audiovisivo italiano, garantendo al film un percorso strutturato dalla fase di realizzazione fino all’uscita in sala. L’uscita a fine anno rappresenta così il punto di arrivo di una filiera produttiva già definita nei suoi passaggi principali.
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Un sodalizio artistico nato nei primi anni Novanta
Per comprendere la traiettoria che porta oggi a questo nuovo progetto cinematografico, è necessario tornare alle origini del rapporto artistico tra Salvo Ficarra e Valentino Picone. Il loro sodalizio nasce nei primi anni Novanta, quando i due artisti palermitani decidono di unire le rispettive esperienze nel cabaret, dando vita a un duo destinato a diventare una presenza stabile nella comicità italiana.
Dopo gli esordi nei locali e nei teatri della Sicilia, la loro popolarità cresce rapidamente grazie alle apparizioni televisive, fino alla svolta rappresentata dalla partecipazione a “Zelig”, programma che ne consolida la notorietà su scala nazionale.
Da quel momento, il percorso del duo si sviluppa in maniera continua tra cinema, teatro e televisione, con una filmografia che include titoli di grande successo come Il 7 e l’8, La matassa, Andiamo a quel paese e L’ora legale. Un itinerario artistico che ha contribuito a definire una cifra stilistica riconoscibile e una presenza costante nel panorama dell’intrattenimento italiano, oggi rilanciata con l’inizio delle riprese di La notte delle fragole.
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L'ora legale è un film del 2017 scritto, diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Ambientata nell'immaginario paese siciliano di Pietrammare, la pellicola racconta l'elezione del nuovo sindaco, Natoli, il primo a non essere corrotto e opportunista. Questa nuova ventata politica, però, è vista come una minaccia da chi, fino a quel momento, aveva goduto di favoritismi illegali: tra questi ci sono anche i due protagonisti Salvatore e Valentino, cognati del neoeletto. Vediamo gli attori del cast