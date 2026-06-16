Sono incominciate le riprese che segnano il ritorno di Salvo Ficarra e Valentino Picone al cinema, con un nuovo progetto che li vede nuovamente protagonisti sia davanti sia dietro la scrivania della scrittura. Il film, atteso nelle sale cinematografiche a fine anno, si presenta già come uno dei titoli centrali nella prossima programmazione, anche grazie alla presenza nel cast di Anna Foglietta e Vittoria Puccini

Con La notte delle fragole, Ficarra e Picone tornano sul set con un nuovo film, attesissimo dalla loro folta e affezionata fanbase.

L’avvio delle riprese di La notte delle fragole segna il ritorno di Salvo Ficarra e Valentino Picone al cinema, con un nuovo progetto che li vede nuovamente protagonisti sia davanti sia dietro la scrivania della scrittura.

Con il primo ciak ufficiale è partita la lavorazione della pellicola, che riporta il duo palermitano sul grande schermo dopo le recenti esperienze tra cinema e televisione. Ficarra e Picone, infatti, non si limitano alla recitazione: hanno firmato anche la sceneggiatura del film, confermando un ruolo creativo pienamente attivo all’interno del progetto.

A dirigere la produzione è Alessandro Veronesi, mentre la trama rimane, almeno per il momento, completamente coperta dal riserbo. L’unico spiraglio narrativo arriva dai protagonisti stessi, che hanno scelto i social per comunicare l’inizio delle riprese con la frase: “Oggi primo ciak, tra poco al cinema. Felicissimi”. Una comunicazione essenziale, preceduta di pochi giorni dalla pubblicazione del copione, condiviso come anticipazione del lavoro in corso.

Il film, atteso nelle sale cinematografiche a fine anno, si presenta già come uno dei titoli centrali nella prossima programmazione, anche grazie alla presenza nel cast di Anna Foglietta e Vittoria Puccini.