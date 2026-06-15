Il racconto di un'America contemporanea durante la campagna elettorale del 2024. Un Paese osservato da vicino, tra città, periferie e strade secondarie. Un viaggio attraversato da forti tensioni sociali e politiche. Un mosaico di incontri e storie che restituisce un ritratto frammentato e reale della società americana

The Lunch – A Letter to America di Gianluca Vassallo è un documentario che racconta gli Stati Uniti durante l’ultimo mese della campagna elettorale del 2024, in un Paese attraversato da forti divisioni politiche e sociali. Il film segue un lungo percorso che va da New York al Midwest fino al North Dakota, raccogliendo storie e incontri con persone comuni. Non c’è una narrazione tradizionale, ma un mosaico di situazioni reali che restituiscono un’America sospesa tra appartenenze diverse e difficoltà quotidiane.

Un'America raccontata senza filtri

Al centro del documentario ci sono microstorie che si intrecciano tra loro, come quella di Eduardo, cuoco messicano che lavora in un diner di Coney Island, e quella di Robert, sostenitore di Donald Trump. Due figure lontane che rappresentano mondi opposti, ma che vivono nello stesso Paese e nello stesso tempo storico. Attraverso questi incontri, il film mette in luce temi come immigrazione, lavoro, identità e tensioni politiche, senza prendere una posizione netta ma lasciando spazio alla complessità.

Lo stile del film è essenziale e osservativo: la macchina da presa segue la realtà senza commenti esterni, costruendo un racconto che si sviluppa attraverso immagini, dialoghi e momenti quotidiani. Tra diner, strade, case e paesaggi americani, emerge un Paese frammentato ma profondamente umano. Il documentario non cerca risposte definitive, ma invita lo spettatore a leggere tra le righe e a confrontarsi con una realtà fatta di contraddizioni, silenzi e distanze sempre più evidenti