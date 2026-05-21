Io non ti lascio solo, le cui vicende sono tratte dall'omonimo romanzo di Gianluca Antoni, edito in Italia da Salani, è un romanzo di formazione, genere molto apprezzato anche per le storie sul grande schermo.

Il film è adatto ai ragazzi ma anche alle loro famiglie. Sia i piccoli che gli adulti troveranno spunti di riflessioni reali percepibili quando un evento traumatico spezza un nucleo familiare segnando in maniera profonda i suoi componenti.

Filo e suo padre reagiscono diversamente alla perdita della madre. Anche tra Filo e Rullo le differenze sono evidenti ma la loro diversità non gli impedisce di trovare un legame profondo che è a sua volta una delle chiavi della crescita.

Il viaggio diventa, come spesso succede, il rito di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta.

Il fascino del film viene anche dalle location scelte dalla produzione che ha girato in Calabria, tra Cosenza e Castrolibero e in altri comuni come Celico e Spezzano le cui caratteristiche paesaggistiche sono state esaltate da una regia ampia che ha prediletto, ove possibile, inquadrature dall'alto, nelle quali è possibile apprezzate la bellezza selvaggia dei boschi dove si perdono i protagonisti - alcuni esempi di queste inquadrature sono evidenti già nelle immagini del trailer, disponibile in versione ufficiale in testa a questa scheda.