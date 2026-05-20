La ventiduenne figlia della star di Hollywood e del cantante dei Coldplay esordirà col suo primo ruolo sul grande schermo seguendo le orme della madre. Ad oggi ha lavorato solo come modella ma per lei non si tratta della primissima esperienza sul set

Nancy Meyers, la regista di commedie cult, romantiche e non solo, da Il padre della sposa a L'amore non va in vacanza, terrà a battesimo l'esordio cinematografico di Apple Martin, la figlia di Chris e Gwyneth Paltrow e il debutto sul grande schermo della ventiduenne figlia d'arte coinvolgerà anche la star di Shakespeare in Love.

La notizia è stata confermata dalla stessa Martin che nelle sue Stories su Instagram aveva condiviso un messaggio di ringraziamento per la regista settantaseienne: "Un sogno che si avvera!! Grazie per aver creduto in me".

Il nuovo film di Meyers, che segna il suo ritorno al cinema a più di dieci anni dalla commedia Lo stagista inaspettato, è già un progetto molto atteso.

Il cast del film include già star del calibro di Penélope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law, Owen Wilson e Erin Doherty, la pluripremiata attrice della serie Adolescence che ha sostituito nel ruolo della protagonista Emma Mackey.

Apple Martin, modella e attrice (come sua madre e sua nonna) L'esordio di Apple Martin al cinema era nell'aria, non solo perché sua madre e sua nonna, l'attrice Blythe Danner, sono stelle della recitazione, ma anche perché nello star system questo è decisamente il suo momento.

Dopo aver lavorato per alcune stagioni come modella, la sua ultima campagna per Chloé è oggi una delle più virali in rete e sui social, è giunto il tempo per lei di fare il grande salto e avviare una carriera multiforme, un po' come è accaduto per sua madre che, però, ha fatto del cinema la sua attività principale prima di lanciarsi nel business del benessere e del lifestyle legato anche alla moda.

Moda e cinema saranno i settori in cui vedremo presumibilmente di più Apple Martin che sarà affiancata sul set del suo film di debutto da sua madre Gwyneth Paltrow.

Insieme hanno già posato per l'obiettivo di Mario Sorrenti per una campagna di Gap Studio lanciata lo scorso autunno. Ora divideranno il set di un film il cui titolo provvisiorio era Paris Paramount ma che potrebbe chiamarsi diversamente per l'uscita. Leggi anche Apple Martin al ballo delle debuttanti a Parigi con tutta la famiglia

Una commedia romantica ambientata nel mondo del cinema Nancy Meyers aveva annunciato di essere al lavoro sul suo nuovo film nel 2023 ma il progetto, che doveva essere sviluppato inzialmente da Netflix, è poi passato a Warner Bros.

Il progetto arriverà in sala per la fine del 2027 e per ora i dettagli sono abbastanza per accendere l'attenzione dei fan delle molte star coinvolte.

La sinossi ufficiale parla della storia d'amore travagliata tra due cineasti riuniti da un lavoro sul set.

Il titolo provvisorio, Paris Paramount, faceva riferimento a una citazione del grande Ernst Lubitsch, maestro della commedia negli anni d'oro di Hollywood. Leggi anche Kieran Culkin reciterà per Nancy Meyers nel suo nuovo film