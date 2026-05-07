Noi due sconosciuti, trama e cast del film da oggi al cinema

Parlando del personaggio di Edith che domina la scena nel film Noi due sconosciuti , Janicke Askevold ha sottolineato la volontà di evitare rappresentazioni idealizzate: “Un personaggio complesso, con pregi e difetti. Ha dei dubbi, anche se ci tiene ad apparire forte e indipendente. È una giornalista [...] implica responsabilità ma anche una sana curiosità, che è fondamentale per quel tipo di lavoro e diventa il motore del film”.

Il risultato è una figura femminile moderna, stratificata e realistica, capace di rappresentare tensioni interiori, vulnerabilità e forza senza ricorrere a schemi convenzionali.

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